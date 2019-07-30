В екатеринбургском гарнизоне погиб солдат-срочник

В Свердловской области на военном полигоне погиб 20-летний солдат-срочник Ильдар Сиразев, призванный из Уфимского района Башкортостана. По предварительным данным, молодого человека, отслужившего уже восемь месяцев, ударило током, пишет ЕАН.

«По предварительным данным, смерть военнослужащего, водителя-электрика, наступила от удара током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне»,— говорится в официальном сообщении Центрального военного округа (ЦВО). По факту произошедшего проводится проверка.

Также известно, что погибший мог находиться у радиостанции на базе большегруза «Урал», где его ударило током, когда он дотронулся до машины. Биоматериалы солдата отправлены на экспертизу в лабораторию в Самару, точная причина смерти станет известна через месяц.