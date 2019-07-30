В Ростове осудили сторонника ИГ, планировавшего стрельбу в православном храме

Северо-Кавказский военный окружной суд огласил приговор Омару Алиеву, обвиняемому в участии в террористической организации, незаконном ношении оружия и приготовлению к убийству (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и пп. «а», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, в 2017 году в Беслане Северной Осетии-Алании подсудимый нашел и забрал себе пистолет и патроны. В 2018 году Алиев записал на видеокамеру мобильного телефона присягу на верность террористической организации ИГ (запрещена в России). После этого подсудимый планировал убить прихожан православного собора. Он прибыл к Свято-Успенскому кафедральному собору в Махачкале, однако там его сразу задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал Алиева виновным и назначил ему 13 лет исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Кристина Федичкина