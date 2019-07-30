Стоимость минимальной продовольственной корзины в Удмуртии выросла на 8,9% с начала года

Средняя стоимость минимальной продовольственной корзины в Удмуртии в июне 2019 года, как и по ПФО, составляла 3,9 тыс. руб. в расчете на человека. Ее цена с начала года выросла на 8,9%, написал на своей странице в Facebook министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев. Это меньше среднероссийского показателя, который составил 9,4%. Средняя стоимость корзины по стране в июне составила 4,36 тыс. руб.

Самую низкую цену на минимальный продуктовый набор отметили в Саратовской области — она составила 3,59 тыс. руб., самая дорогая продовольственная корзина в Чукотском АО — 10,4 тыс. руб. Удмуртия занимает 16-е место среди регионов России и 9-е место в ПФО по росту стоимости минимального набора продуктов питания.