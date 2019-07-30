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В Саратове экс-военпред попросил подконтрольное предприятие оплатить взнос по ипотеке

Бывший начальник группы военного представительства Минобороны РФ в Саратовской области подозревается в получении крупной взятки (п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального военного округа.

По предварительным данным, он обратился к руководству предприятия, в котором осуществлял контроль качества и приемку продукции, с просьбой помочь оплатить взнос по ипотеке. За общее покровительство ему передали 1,7 млн руб., которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Марина Ковалева


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