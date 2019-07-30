Подросток получил 140 часов обязательных работ за стрельбу из воздушки по школьникам

В Новосибирске завершился судебный процесс над 17-летним подростком, расстрелявшим из пневматической винтовки двух школьников. По версии следствия, в августе 2018 года молодой человек, находясь в гостях, несколько раз выстрелил с балкона в идущих по улице несовершеннолетних ребят. Одному из школьников пуля угодила в голову. Сотрудники областного УМВД задержали стрелка, а следственные органы предъявили ему обвинения по двум статьям — хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). В феврале 2019 года дело поступило на рассмотрение Калининского райсуда Новосибирска. Как сообщили в его пресс-службе, подростку присудили 140 часов обязательных работ.

Константин Воронов