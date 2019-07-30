ФАС России одобрила слияние Саткинского чугуноплавильного завода и Косогорского метзавода

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (СЧПЗ) о приобретении до 100% голосующих акций ПАО «Косогорский металлургический завод» (КМЗ). Слияние компаний не приведет к их доминированию на товарном рынке марганцевых ферросплавов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По словам начальника управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимхановой, проведенный анализ состояния конкуренции показал, что суммарная доля компаний на товарном рынке ферромарганца после их объединения не будет превышать 35%, что соответствует требованиям Закона о защите конкуренции. АО «СЧПЗ» является производителями марганцевых ферросплавов марок ФМн78 и ФМн75, ПАО «КМЗ» производит только ФМн78.

«Важным фактором при принятии решения послужило расширение продуктовых границ рынка марганцевого ферросплава, представленного марками ФМн78 и ФМн75», - поясняет госпожа Галимханова. Также при принятии решения о согласовании сделки были приняты во внимание планы развития по совершенствованию производства на СЧПЗ и КМЗ, заключающиеся в увеличении извлечения марганца из доменного шлака и расширении ассортимента производимой продукции за счет производства ферромарганца с пониженным содержанием углерода.

Отметим, сегодня основными поставщиками ферромарганца в РФ являются ПАО «КМЗ», АО «СЧПЗ» и АО «ЧЭМК».