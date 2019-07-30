Инна Шевченко еще на год назначена врио ректора ЮФУ

Приказом Министра науки и высшего образования РФ временно исполняющим обязанности ректора «Южного федерального университета» вновь назначена доктор экономических наук Инна Шевченко. Информация об этом размещена на сайте вуза.

Как сказано в сообщении, переназначение действительно на срок не более одного года. Впервые пост врио ректора ЮФУ госпожа Шевченко заняла год назад.

Инна Шевченко с 2012 по 2014 годы была деканом факультета управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ. С 2014 года работала проректором в ЮФУ.

Кристина Федичкина