Арбитражный суд Удмуртии наложил арест на имущество экс-директора ПТ БПХ

Арбитражный суд Удмуртии наложил арест на имущество бывшего директора ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» (ПТ БПХ) Сергея Зайчикова. В случае недостаточности имущества, арест наложат на денежные средства экс-директора. Тем самым суд удовлетворил заявление об обеспечении иска ПТ БПХ о взыскании убытков на сумму 1,89 млн руб.

В 2017 году стало известно, что Сергей Зайчиков продал автомобиль Toyota Highlander 2014 года выпуска, который находился на балансе ПТ БПХ, за 800 тыс. руб. при рыночной стоимости около 2,5 млн руб. компании «ОПС-Сервис», также подконтрольной Зайчикову. После продажи внедорожника Сергей Зайчиков взял этот же автомобиль в аренду у «ОПС-Сервис». Расходы за восемь месяцев составили 200 тыс. руб.