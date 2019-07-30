На Урале таможенники конфисковали технику для госзакупки

Уральское таможенное управление провело проверку на одном из складов Екатеринбурга, где обнаружило 74 монитора, поставленные в Россию из Китая без декларации. Как сообщили в ведомстве, проверка проводилась в рамках контроля за госзакупками. Стоимость контракта на поставку конфискованной техники составляла 572 тыс. руб.

«Нарушение мы выявили до перечисления средств на счет поставщика товара, поэтому бюджетные средства не получили недобросовестные участники рынка»,— рассказал замначальника таможенного управления, начальника службы Михаил Пономарев.

По решению суда все мониторы конфисковали. В ближайшее время их передадут в Росимущество для дальнейшей реализации. Какое учреждение заказывало технику в ведомстве не уточнили. Возбуждено административное дело по ст. 16.21 КоАП РФ («Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка»).