ФСБ уведомила бывшего главу краевого минсельхоза о прекращении уголовного дела

ФСБ России официально уведомила бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова о прекращении его уголовного преследования. Как сообщил “Ъ-Прикамье” сам экс-министр, уголовное дело в его отношении было прекращено следователем УФСБ по Пермскому краю Водяненко 18 июля. Дело прекратили в связи с отсутствием в действиях господина Огородова состава преступления. В постановлении о прекращении уголовного дела также указано право экс-министра на реабилитацию.

Сам Иван Огородов сообщил “Ъ-Прикамье”, что не решил еще, будет ли требовать компенсации ущерба через суд. Он отметил, что обратится в суд за утверждением факта реабилитации.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, господину Огородову инкриминировалась растрата более 207 млн руб. бюджетных средств под видом перечисления субсидий ООО «Свинокомплекс „Пермский“» в конце 2016-го — начале 2017 года. За бывшими подозреваемыми признано право на реабилитацию.

Ранее ФСБ расследовала еще одно дело в отношении господина Огородова. Он подозревался в растрате субсидии в размере 18,6 млн руб., которую получила птицефабрика «Менделеевская». Уголовное дело также было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В итоге за необоснованное уголовное преследование Иван Огородов взыскал 80 тыс. руб.