Вслед за автобусами «Пермгорэлектротранс» намерен брендировать и все трамваи

Как стало известно «Ъ-Прикамье», МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) начало приводить внешний вид пермских трамваев к единому «пермскому» стилю с автобусами.

«Пока брендирован трамвай с бортовым номером 580. Вчера он ходил по маршруту №8, сегодня — по №11. В ближайшие дни должны закончить брендирование трамвая с бортовым номером 510 . Остальные трамваи планируется постепенно оформить в едином стиле»,— пояснили "Ъ-Прикамье" в МУП.

Напомним, что этой весной муниципальное предприятие вышло на рынок автобусных перевозок, получив семь маршрутов. Для МУПа краевые и городские власти закупили 85 автобусов. По решению краевых властей все автобусы были оформлены в едином фирменном стиле.