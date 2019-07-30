В Пензенской области подозреваемый в преступлении почтальон сдался властям

Подозреваемый в присвоении чужих денежных средств почтальон нижнеломовского почтамта самостоятельно явился в правоохранительные органы и выдал 1,58 млн руб. из ранее присвоенных 2,16 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Он признал вину в преступлении и рассказа, что часть средств потратил в Москве, в том числе на покупку автомобиля. Машину подозреваемый также выдал властям. По его словам, он пошел на преступление, желая улучшить свое материальное положение.

Гражданин находится под подпиской о невыезде.

Иван Сергеев