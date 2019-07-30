Чистый убыток «Спецгазавтотранса» из Удмуртии за первое полугодие 2019 года составил 333,9 млн рублей

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» из Удмуртии закончило первое полугодие 2019 года с чистым убытком в 333,9 млн руб. Это на 95,8 млн руб. больше показателя первых шести месяцев прошлого года. Отчет предприятия опубликован в «Центре раскрытия корпоративной информации».

Выручка предприятия снизилась до 280,9 млн руб. — по итогам первого полугодия 2018 года она составляла 1,53 млрд руб. Валовая прибыль составила минус 124,1 млн руб. — на 78,5 млн руб. больше, чем годом ранее. Убыток от продаж увеличился с 218,1 млн руб. до 231,3 млн руб. Дебиторская задолженность сократилась с 1,42 млрд руб. до 1,28 млрд руб., кредиторская задолженность выросла с 3,04 млрд руб. до 3,28 млрд руб.

Напомним, что в декабре 2018 года Арбитражный суд Удмуртии ввел процедуру наблюдения на ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» по иску ОАО «Комплекс» из Находки. За декабрь это уже второе дочернее предприятие «Газпрома», которое признали банкротом. Чистый убыток «Спецгазавтотранса» по итогам прошлого года составил 1,047 млрд руб. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.