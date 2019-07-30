Прокуратура выявила нарушения в работе квеструмов в Глазове

Прокуратура выявила нарушения в работе двух квеструмов культурно-спортивного центра «Тайм-клуб» в Глазове. Это единственные действующие квест-комнаты в городе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии.

Установлено, что в помещении не созданы безопасные условия проведения культурно-досуговых мероприятий, имеется угроза жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних. Также проверка выявила существенные нарушения требований пожарной безопасности — отсутствие автоматической пожарной сигнализации в подсобном и техническом помещении, отделку полов и стен из материалов в высокой пожарной опасностью, отсутствие второго эвакуационного выхода с подвального этажа и другие.

В адрес председателя организации внесли представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), а председателю «Тайм-клуб» объявлено предостережение о недопустимости нарушений прав несовершеннолетних на безопасные условия отдыха.

Напомним, что ранее в госсовете Удмуртии предложили ограничить доступ в квеструмы для детей. По мнению специалистов, их посещение может нести опасность для здоровья и психики молодого поколения.