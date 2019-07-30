Более 30 компаний Удмуртии могут стать поставщиками «Роскосмоса»

Более 30 предприятий Удмуртии могут включить в реестр потенциальных поставщиков госкорпорации «Роскосмос». Данный вопрос рассмотрели в рамках встречи гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и главы Удмуртии Александра Бречалова. Среди предлагаемой продукции — лазерная сварка, беспилотники, теплотехника и другие устройства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Также господин Бречалов рассказал господину Рогозину о Форуме оружейников, запланированном в рамках 100-летия Михаила Калашникова, и пригласил предприятия «Роскосмоса» к участию в мероприятиях.