Из проекта реконструкции эспланады исключено строительство 6-метровой башни

Строительство 6-метровой смотровой башни исключено из проекта благоустройства эспланады, сообщил "Ъ-Прикамье" источник в администрации Перми. По его данным, возведение башни решили отменить еще в начале года. Опубликованные господином Галицким чертежи являются предпроектными эскизами, отметил он. По его словам, наличие башни предусмотрели проектировщики — она была запланирована «для красоты».

О том, что в ходе реконструкции эспланады предполагается строительство 6-метровой башни, сообщил в минувшие выходные пермский правозащитник Денис Галицкий. «Возведение 6-метровой „смотровой площадки“ совершенно бессмысленно, так как практически та же высота и даже больше на Осинской, Попова и даже возле „здания с рогами“»,— написал он в своем блоге. Сам правозащитник пояснил "Ъ-Прикамье", что данный чертеж он взял из документации, опубликованной на сайте госзакупок, к данному конкурсу.

Напомним, что в июне торги на право завершения благоустройства в 68-м квартале пермской эспланады получило ООО «ТехДорГрупп». С компанией будет заключен контракт на сумму 99,9 млн руб. Подрядчик должен провести «работы по строительству объектов для отдыха, таких как площадки для игры в гольф, пляжные сооружения, горные убежища, парковые территории и парковые сооружения для отдыха».

ООО «ТехДорГрупп» ранее выиграло аукцион на реконструкцию квартала №68 стоимостью 258 млн руб. Компания занимается также капитальным ремонтом сквера на набережной Перми (от спуска от Кафедрального собора до лестничного спуска с улицы Попова) стоимостью 268,3 млн руб.