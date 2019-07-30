Построй со скидкой

До конца августа «Торговый дом ПЗСП» предоставляет физическим лицам скиду в 5 % на газобетонные блоки длиной 500 мм.

Автоклавные газобетонные блоки для частного и многоэтажного строительства - одна из «визитных карточек» ПЗСП. Такие блоки предназначены для кладки наружных стен, а также внутренних несущих стен и перегородок.

Как отмечают в компании, газобетонные блоки производства ПЗСП имеют сертификат качества Госстандарта России, гигиенический сертификат, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Испытания газобетона ПЗСП регулярно проводит как лаборатория предприятия, так и независимые исследовательские центры.

Узнать о подробностях акции и ценах на газобетонные блоки, а также заказать продукцию можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.