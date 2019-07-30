Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в связи с паводком

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен во вторник во всех районах Хабаровского края, за исключением двух северных, сообщило ГУ МЧС по региону. В крае на неделе ожидают циклоны с территории Амурской области и Китая с уровнем осадков 25–60 мм.

«В течение суток режим ЧС введен в связи с выпадением обильных осадков и подъемом уровня воды в реках на всей территории Хабаровского края, в границах 17 муниципальных образований»,— говорится в оперативной сводке на сайте ведомства. Перечислены почти все районы, за исключением самых северных Аяно-Майского и Охотского.

Как сообщалось, гребень паводка смещается из Амурской области на территорию Еврейской автономной области и Хабаровского края. В последнем уже подтоплено почти 50 домов и дворовых участков в селах Тугуро-Чумиканского и имени Лазо районов. Гребень паводка пройдет у Хабаровска ориентировочно 4–6 августа, уровень воды прогнозируется в пределах 5,5–6 м. Опасный уровень на этом участке русла определен в 6 м. На этой отметке возможно подтопление дачных участков и домовладений островной части города и в низинах.

Эрнест Филипповский, Хабаровск