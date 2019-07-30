Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу

Компания Uber намерена сократить порядка 400 из 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру, сообщает CNN. По информации Bloomberg, это первая крупная реорганизация отдела маркетинга с тех пор, как его взяла под личный контроль вице-президент компании Джилл Хейзелбейкер.

В распоряжении Bloomberg оказалось электронное письмо, которое гендиректор Uber Дара Хосровшахи разослал своим сотрудникам. По информации агентства, сокращение связано с бюрократизацией работы в Uber. Господин Хосровшахи указал, что штат многих отделов оказался слишком раздутым: сотрудники выполняли дублирующие функции, в результате принимались неясные решения и достигались посредственные результаты.

CNN также ознакомился с письмом господина Хосровшахи. «Такие перемены не связаны с тем, что маркетинг стал менее важным для Uber. Все ровно наоборот: эти перемены связаны с тем, что еще никогда не была так важна мощная, единая и динамичная концепция по всему миру»,— говорится в письме.