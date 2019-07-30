На Украине назвали способ вернуть Крым

Украина сможет вернуть себе Крым, если инициирует международные переговоры в новом формате и введет санкции против участников строительства Крымского моста, заявил в интервью изданию «Сегодня» Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Крыму. «В международном праве есть такое понятие, как "колеса правосудия". Эти "колеса" не очень быстрые, и это факт. Но хорошо, что Украина начала эту правовую битву. Международное право здесь на стороне Украины»,— сказал он.

Господин Корниевич считает, что начать следует с международных переговоров по вопросу возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию. По его мнению, на первых порах можно обойтись и без участия России, поскольку Москва однозначно откажется вести переговоры по Крыму.

Вторым шагом, по мнению постпреда, могли бы стать санкции против участников строительства Крымского моста. «На каждый новый виток, на каждый новый этап милитаризации Крыма мы должны отвечать и давлением, и санкциями, и другими способами — это однозначно. Потому что это, безусловно, угроза»,— сказал он.

Напомним, строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведется в рамках ФЦП развития Крыма. Автомобильное движение по мостубыло открыто в мае 2018 года. Железнодорожную часть моста планируют ввести в строй в декабре 2019 года. Подрядчик работ — «Стройгазмонтаж». Стоимость госконтракта составляет около 230 млрд руб. Против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста, Евросоюз ввел санкции в июле 2018 года.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Крымский мост добавил санкций».