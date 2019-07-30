BMW Turbo (1972 г.) Концепт Поля Брака, который ранее работал для Mercedes-Benz, – отметим двери а-ля Gullwing. Турбомотор 2.0 (280 л.с.) в центре, была заявлена скорость в 250 км/ч. Фото: BMW

BMW M1 (1978 г.) Самостоятельный спорткар M GmbH. Шестицилиндровый мотор 3.5 (277 л.с.) позволял развивать 260 км/ч. Выпустили чуть менее полутысячи дорожных единиц, и те ради омологации. Фото: BMW

BMW i8 (2013 г.) Полноприводное купе с двумя электромоторами и полуторалитровым бензиновым турбомотором. Суммарная отдача установки – 362 л.с., максимальный запас хода – около 600 километров. Фото: BMW

Нюрбургринг, 2012 год. Крупно отмечался юбилей подразделения BMW M GmbH. Журналистам выкатили много старых моделей М, предложили порулить раритетами на трассе. Пресса возликовала, и понеслось! Но лишь только начался дождь – начались аварии. Ведь ранние BMW M были строптивыми даже для опытных водителей.

Текст: Алексей Павлов

История BMW M GmbH началась в 1972 году – подразделение основали для поддержки участия фирмы в гонках. M – это Motorsport. Отсюда идейная ультимативность созданных автомобилей. И люди начинали особенные: управленцем назначили осведомленного в автоспорте Йохена Неерпаша, а инженеров возглавил легендарный моторист Пауль Роше. Первой работой стала гоночная версия омологационного купе 3.0 CSL, прозванная «Бэтмобилем» из-за развитого аэродинамического обвеса, мощность составляла свыше трехсот сил. Дорожная версия с шестицилиндровым мотором 3.2 развивала чуть более двухсот. Последовали проекты М3, М5, уникальная среднемоторная машина М1 – никаких еще систем стабилизации, натуральное испытание на больших скоростях. Сегодня все иначе: доступен десяток сплошь оцифрованных удобных М-автомобилей, от компактного хетчбэка М135 до крупного кроссовера Х6 М. А из недавних материалов зарубежной автопрессы следует, что вскоре гамма может расшириться. Так, вероятен купеобразный мегакроссовер Х8 М на базе недавно вышедшего флагмана Х7.

И только что представлен концепт Vision M Next, предвестник явно категоричного спорткара. Среднемоторный гибрид вторит мотивам давних BMW Turbo и BMW M1, имея сходство и с нынешним BMW i8. К радости противников автопилотирования, управление полностью доверено человеку. И есть некий призрачный шанс увидеть ограниченную серию M Next, например, к очередному юбилею подразделения M GmbH в 2022 году. Шанс, что на трассы вернется требовательная к водительскому опыту ультимативность-М.