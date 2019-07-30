Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Нюрбургринг, 2012 год. Крупно отмечался юбилей подразделения BMW M GmbH. Журналистам выкатили много старых моделей М, предложили порулить раритетами на трассе. Пресса возликовала, и понеслось! Но лишь только начался дождь – начались аварии. Ведь ранние BMW M были строптивыми даже для опытных водителей.
История BMW M GmbH началась в 1972 году – подразделение основали для поддержки участия фирмы в гонках. M – это Motorsport. Отсюда идейная ультимативность созданных автомобилей. И люди начинали особенные: управленцем назначили осведомленного в автоспорте Йохена Неерпаша, а инженеров возглавил легендарный моторист Пауль Роше. Первой работой стала гоночная версия омологационного купе 3.0 CSL, прозванная «Бэтмобилем» из-за развитого аэродинамического обвеса, мощность составляла свыше трехсот сил. Дорожная версия с шестицилиндровым мотором 3.2 развивала чуть более двухсот. Последовали проекты М3, М5, уникальная среднемоторная машина М1 – никаких еще систем стабилизации, натуральное испытание на больших скоростях. Сегодня все иначе: доступен десяток сплошь оцифрованных удобных М-автомобилей, от компактного хетчбэка М135 до крупного кроссовера Х6 М. А из недавних материалов зарубежной автопрессы следует, что вскоре гамма может расшириться. Так, вероятен купеобразный мегакроссовер Х8 М на базе недавно вышедшего флагмана Х7.
И только что представлен концепт Vision M Next, предвестник явно категоричного спорткара. Среднемоторный гибрид вторит мотивам давних BMW Turbo и BMW M1, имея сходство и с нынешним BMW i8. К радости противников автопилотирования, управление полностью доверено человеку. И есть некий призрачный шанс увидеть ограниченную серию M Next, например, к очередному юбилею подразделения M GmbH в 2022 году. Шанс, что на трассы вернется требовательная к водительскому опыту ультимативность-М.