Альфа-Банк расширил лимиты на основные операции клиентов малого и среднего бизнеса

Фото: Альфа-Банк

Альфа-Банк обновил линейку пакетов услуг для клиентов малого и среднего бизнеса, расширив лимиты основных операций. Наибольшие преимущества получают индивидуальные предприниматели, для которых банк значительно увеличивает бесплатные лимиты по ряду наиболее востребованных операций, - таких как перевод средств на счета физлиц.



Новая линейка включает 5 пакетов, наполнение которых сформировано исходя из специфики бизнеса различных категорий клиентов МСБ.

Это пакет «Просто 1%» (запущен в рамках акции для клиентов, начинающих бизнес, микропредприятий и фрилансеров в статусе ИП) и базовые пакеты «Лучший старт», «Удачный выбор», «ВЭД+» и «Все, что надо».

Одновременно Банк расширил бесплатный лимит на переводы на счета физических лиц для всех клиентов-индивидуальных предпринимателей. В зависимости от пакета, бесплатные лимиты увеличились в полтора-два раза, сейчас минимальный лимит на переводы физлицам без взимания комиссии составляет 150 тысяч рублей в месяц, максимальный - 500 тысяч рублей в месяц.

При авансовой оплате сразу за 12 месяцев клиент получает два месяца в подарок, фактически оплачивая обслуживание за 10 месяцев. Также клиенты бесплатно пользуются картами Альфа-Cash в первые 6-12 месяцев.

Новая линейка с расширенными лимитами учитывает потребности всех сегментов клиентской базы — и молодого растущего бизнеса, и устоявшихся компаний с высокими оборотами.

Наша задача — предложить клиентам полный набор сервисов и услуг, которые полностью решают их задачи по бизнесу, по оптимальной цене. Дополнительные преимущества мы предоставляем клиентам-индивидуальным предпринимателям, расширяя их возможности по бесплатным переводам между собственными счетами ИП и физического лица. Сейчас наше предложение — одно из лучших на рынке по наполнению пакетов и цене», — указывает руководитель департамента развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.