«Рубин» стартовал третьим

В понедельник матчем «Рубин»—«Ахмат» завершилась четырехдневная программа третьего тура чемпионата России по футболу. Казанцы одержали победу со счетом 1:0 и вышли на третье место. В их активе стало семь очков — столько же у «Ростова», который располагается в турнирной таблице выше лишь по дополнительным показателям. Лидирует с девятью набранными баллами «Зенит».

Заключительный матч третьего тура чемпионата России, несмотря на неброскую афишу, отнюдь не был проходным, ведь его участники в случае победы могли вклиниться в группу лидеров, а перед «Рубином» и вовсе маячила перспектива забраться на второе место. Казанцы вообще выдали неожиданно успешный старт, учитывая, какие глубокие изменения произошли в их клубе этим летом. Мало того что команду возглавил новый и неопытный наставник Роман Шаронов, который даже не успел завершить профессиональное обучение и получить лицензию PRO, позволяющую официально занимать пост главного тренера в премьер-лиге. Она еще и основательно перетряхнула состав, в который влились 13 новичков, при этом большинство из них достались бесплатно, потому как перешли на правах свободных агентов или были взяты в аренду. По данным портала transfermarkt, затраты «Рубина» составили всего €2,2 млн. И вот скроив довольно скромный по подбору исполнителей коллектив, казанцы в первом туре сыграли вничью на выезде с «Локомотивом» (1:1), а потом одолели в Москве «Динамо» (1:0), больше тайма проведя вдесятером.

Впрочем, нынешний «Рубин» по-прежнему находится в процессе перестройки и испытывает вполне объяснимые игровые трудности, которыми крепкий «Ахмат» попытался воспользоваться.

Грозненцы практически сохранили прошлогодний состав, понеся, по сути, только одну серьезную потерю в лице защитника Милада Мохаммади. Правда, в Казань они приехали без своего именитого новобранца — экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, пока не восстановившегося после травмы.

Гости организовали опасный момент уже на второй минуте, когда их центрфорвард Аблай Мбенг бил головой, но попал прямо во вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. Хозяева правильно отреагировали на этот эпизод, забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. На 16-й минуте и они едва не открыли счет, когда Павел Могилевец оказался один перед воротами после отменного паса из глубины Игоря Коновалова и голкиперу «Ахмата» Евгению Городову пришлось выручать свою команду.

В середине первого тайма казанцы были еще ближе к голу, тем более что завершающий удар наносил Зурико Давиташвили, а в предыдущих матчах у «Рубина» забивали исключительно грузинские легионеры. Однако Городов отвел и эту угрозу. В свою очередь, у «Ахмата» мог отличиться Бернард Бериша, который на 34-й минуте подкараулил отскок от защитника Филипа Уремовича и очутился с глазу на глаз с вратарем. К счастью для казанского клуба, Дюпина не застало врасплох подобное развитие событий. Был он готов затем и к внезапному подключению защитника «Ахмата» Андрея Семенова, выскочившего на ударную позицию после собственного перехвата.

В дебюте второго тайма снова остро атаковал Давиташвили. Мяч после его удара угодил в руку Антона Швеца, но арбитр Сергей Иванов не зафиксировал нарушения правил, хотя, наверное, имел основания назначить штрафной.

Потом минут на 15 игра абсолютно утратила остроту и свелась к единоборствам, пока тот же Давиташвили не оживил ее красочным сольным проходом, который только ценой фола и желтой карточки остановил Бериша. Тогда «Ахмат» все-таки отделался легким испугом, а вот на 73-й минуте гости поплатились за грубую ошибку.

Могилевец накрыл Олега Иванова на подступах к центральному кругу, отнял у того мяч и тонким пасом навел на ворота Видара Кьяртанссона, который еще в перерыве заменил Евгения Маркова. Арендованный у «Ростова» исландец четко распорядился голевой ситуацией. После этого «Рубин» грамотно ловил грозненцев на контратаках и вполне мог увеличить свое преимущество. Особенно хорош у хозяев был Давиташвили, просто затерзавший опекунов дриблингом и финтами. В концовке он и его соотечественник Хвича Кварацхелия не реализовали три отличных момента. Кстати, если бы казанцы выиграли, например, 2:0, они бы поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив «Ростов» по лучшей разнице мячей. Но и так получилось неплохо. По итогам трех туров «Рубин» набрал лишь на два очка меньше, чем лидирующий «Зенит», и забрался в тройку лучших команд чемпионата.

Александр Ильин