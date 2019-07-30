Цемент стал вдвое легче

Конкурсный управляющий ООО «Цементная транспортная компания» Петр Черепанов сообщил о повторной попытке реализации имущества банкротного предприятия. Одиннадцать лотов оценено в 247 млн руб. На торги выставлены административные и жилые здания, земельные участки, склады, технологическое оборудование. Ранее имущество пытались реализовать за 403,9 млн руб., однако из-за отсутствия заявок торги были признаны несостоявшимися. По мнению экспертов, стоимость активов предприятия и сейчас завышена на 20%.

Конкурсный управляющий ООО «Цементная транспортная компания» Петр Черепанов выставил на торги имущество предприятия. С аук­циона продадут 11 лотов, в числе которых административные и жилые здания, земельные участки, склады, котельные, технологическое оборудование. Все лоты, за исключением земельного участка, находящегося в Белореченском районе, расположены в Славянске-на-Кубани. На торги выставлено в том числе два объекта незавершенного строительства: многоквартирные дома, готовность которых составляет 68%, и земельные участки под ними. При этом уточняется, что возводились дома без привлечения средств дольщиков и не имеют обременения в виде покупателей квартир. Начальная стоимость всего имущества оценивается в 247 млн руб.

Реальная стоимость принадлежащей предприятию недвижимости вдвое выше, но, как говорят эксперты, в реальности вряд ли ее удастся продать даже за заявленную цену

ООО «Цементная транспортная компания» признана банкротом в ноябре 2015 года по заявлению ООО «Фортуна». Размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов ООО «Цементная транспортная компания», не погашенной к ноябрю 2015 года, составлял более 1 млрд руб. основного долга и 68,8 млн руб. финансовых санкций. В чис­ло кредиторов вошло ОАО «Сбербанк России», ООО КБ «Уралкапиталбанк», Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям Славянского района, ООО «Фортомедиа» и ряд частных лиц. В 2016 году была проведена оценка имущества должника, согласно которой объекты, выставленные сейчас на торги, были оценены в 403,9 млн руб. В мае этого года торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Цементная транспортная компания» зарегистрировано в 2003 году в Славянске-на-Кубани, уставный капитал составил 4 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантех­оборудованием. Последние финансовые данные компании относятся к 2014 году, когда ее выручка составила 189 млн руб., а убыток — 117,7 млн руб. Кредиторская задолженность общества на этот период достигла 267,6 млн руб.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что стоимость активов компании завышена. «Запасы и дебиторская задолженность компании составляют 163 млн руб. Однако на торгах задолженность и запасы не выставляются. Принимая во внимание, что в условиях нарастающих финансовых сложнос­тей, ­которые привели ее к банкротству, компания вряд ли значительно наращивала оборотные средства и внеоборотные активы, текущая стои­мость имущества, выставленного на торги, равна примерно 406,7 млн руб. Но за реальную стои­мость имущество почти никогда не продается. Поэтому даже с учетом традиционной 50-процентной скидки участникам торгов заявленная стоимость имущества завышена примерно на 20%»,— говорит аналитик, отмечая, что единым лотом активы продать будет сложнее, чем по отдельности. «Придется искать инвестора, специфика деятельности которого предполагает потребность и способность применить в хозяйственной практике и находящиеся в городе административно-хозяйственные, и жилые объекты. Это потребует времени и, возможно, дополнительных скидок в цене конечному претенденту»,— сказал господин Осин. Он также добавил, что интерес к активам могут проявить крупные застройщики, в числе которых известные в ре­гионе «Нефтестройиндустрия-Юг», «ЮгСтройИмпериал», «Девелопмент Юг» или «Неометрия».

По мнению эксперта-аналитика АО «ФИНАМ» Алексея Калачева, после снижения цены лотов до 247 млн руб. шансы на их продажу увеличиваются, так как цена ближе к реальной оценке и в нее даже заложен некоторый дисконт с учетом низкой ликвидности недвижимости. Однако, по мнению эксперта, цену придется снижать и дальше. «Славянск-на-Кубани, мягко говоря, не самый динамично растущий район Краснодарского края, а жилая недвижимость получит реальную стоимость, лишь когда она будет достроена и сдана. В замороженном строительстве больше издержек, чем выгоды. Так что дисконт, скорее всего, придется увеличивать»,— сказал господин Калачев. Он добавил, что инвестор может прийти на торги, когда потенциальная выгода существенно превысит риски заморозить средства в недострое. И, скорее всего, это будет кто-то не из местных, а из краевых игроков строительной индустрии.

Елена Рыжкова