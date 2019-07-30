На газон пустили подрядчика

Саратовские власти лишь со второй попытки нашли подрядчика, который займется реконструкцией стадиона «Волга» в Заводском районе. На капитальный ремонт спортивного объекта необходимо 100 млн руб., 60 млн из которых поступили уже в этом году. Общественники и депутаты отмечают, что организации не слишком охотно заявляются на подобные конкурсы. Причиной этого они называют плачевное состояние крупных спортивных объектов, а также не достаточно выгодные для них экономические условия.

Саратовская спортивная школа олимпийского резерва № 14 «Волга» со второй попытки определила подрядчика на проведение работ по реконструкции стадиона «Волга». В конце прошлой недели аукцион был признан несостоявшимся из-за того, что на него подал заявку только один участник — ООО «Волгапром». В итоге договор на оказание услуги будет заключен с этой компанией как с единственным поставщиком. По данным kartoteka.ru ООО «Волгапром» зарегистрировано в Саратове, основной вид деятельности — строительство водных сооружений. Генеральным директором ООО является Денис Поздняков, учредителями Виталий Рубальский и Андрей Ткачев (по 50%). Прибыль компании в 2017 году составила 3,19 млн руб., данные за 2018 год отсутствуют.

«Волгапром» заявлялся и на первый конкурс по реконструкции стадиона, объявленный школой в начале июня, и также был единственным участником. Однако конкурсная комиссия отклонила заявку в связи с несоответствием документации аукциона (компания не предоставила справку о членстве в саморегулируемой организации, указала не предусмотренный условиями конкурса гарантийный срок для объекта).

Несмотря на срыв конкурса, работы на стадионе были начаты. Уже к 10 июля объект был огорожен, на нем демонтировали покрытие дорожек, ограждения, футбольные ворота и другое оборудование.

В МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 14 „Волга“» уточнили, что сейчас силами самой школы «с привлечением техники производится демонтаж металлических конструкций — уличных тренажеров, резинового покрытия, которые будут использоваться в других учреждениях». Предполагается, что реконструкция стадиона завершится к 18 ноября.

В начале этого года в Instagram сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина появилась информация о том, что на реконструкцию спортивного объекта, находящегося в аварийном состоянии, требуется 100 млн руб. В июне депутаты саратовской городской думы завели в бюджет Саратова 65 млн руб. — на ремонт стадиона, выделенные бюджетом Москвы.

В конце прошлого года в Саратове завершилась реконструкция стадиона «Авангард». Ее проводило ЗАО «Сартехстройинвест». Его собирались сделать тренировочной базой для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018, однако в ЧМ объект участия не принял из-за многочисленных переносов сроков завершения работ.

В планах у властей — реконструкция стадионов «Торпедо» и ­«Спартак».

По мнению председателя комиссии по спорту, физической культуре и молодежной политике Общественной палаты Саратовской области Евгения Малявко, муниципалитету сложно найти подрядчиков для ремонта стадиона «Волга», так как «состояние спортивных сооружений, которые не ремонтировались, зачастую, начиная с 1990х годов, оставляет желать лучшего». «Поскольку строительный бизнес — это все-таки в первую очередь бизнес, предприниматели оценивают, сколько они могут заработать на том или ином объекте. И если объем предполагаемой прибыли их не устраивает, то, видимо, не заявляются»,— предположил общественник.

Этого же мнения придерживается и заместитель постоянной комиссии по вопросам социальной сферы саратовской гордумы Дмитрий Кудинов («Единая Россия»). Он отмечает, что возведение и реконструкция спортобъектов — настолько сложная работа, что зачастую компании просчитывают экономику объекта и отказываются от этих планов. «Если речь идет о ФОКах, то не все могут сделать чашу бассейна, если речь о стадионах, не все могут сделать газон. Это значит, что надо нанимать субподрядчика. Одного, другого, третьего. Цены контракта может едва хватить на то, чтобы рассчитаться с субподрядчиками, и такие компании не заявляются на аукцион. А крупные компании, которые потянули бы объект, могли уже набрать заказов»,— предполагает депутат.

Марина Ковалева