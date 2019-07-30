«Яблоко» не вписалось в выборы

Саратовское реготделение партии «Яблоко» выступило с открытым заявлением с требованием к властям отменить норму избирательного законодательства в части необходимости для независимых кандидатов собирать подписи граждан в свою поддержку. Партийцы считают, что она ограничивает конституционное право граждан быть избранными в представительные органы государственной и муниципальной власти. Заявление было сделано после того, как Кировский районный суд отказал в регистрации кандидату от «Яблока» Вере Афанасьевой, которая планировала выдвигаться на дополнительные выборы в саратовскую городскую думу. Представители оппозиционных партий согласны с тем, что избиркомы используют сбор подписей как механизм для того, чтобы не допустить кандидатов к выборам. Эксперты убеждены, что фильтры нужны, чтобы отсечь лишних людей.

Вчера саратовское региональное отделение партии «Яблоко» распространило открытое заявление с требованием к федеральным властям изменить федеральное законодательство, согласно которому независимые кандидаты должны собирать подписи граждан в свою поддержку для выдвижения в представительные органы государственной и муниципальной власти. Как говорится в заявлении, подписанном председателем саратовского реготделения «Яблока» Александром Ермишиным, партийцы рассматривают норму как «ограничивающее конституционное право граждан России избирать и быть избранными» и называют ее «практикой манипулирования итогами голосования на выборах всех ­уровней».

Заявление было сделано в связи с отказом окружной избирательной комиссии № 10 Саратова зарегистрировать представителя партии «Яблоко» Веру Афанасьеву кандидатом в депутаты саратовской городской думы. Для регистрации в качестве претендента на депутатское кресло по одномандатному округу № 10 Саратова (стал вакантным после добровольного отказа от мандата единоросса Алексея Березовского) госпожа Афанасьева должна была собрать 185 подписей плюс 10% на случай брака. Кандидат подала 204 подписи, но облизбирком забраковал 33 подписи, объясняя это тем, что часть подписей была собрана в то время, когда она не работала в Саратовском государственном университете. Веру Афанасьеву уволили 2 июля, а часть подписей была собрана 3 июля.

Кандидат подала заявление в Кировский районный суд с просьбой признать решение окружной избирательной комиссии незаконным. В минувшее воскресенье суд оставил иск кандидата от «Яблока» без ­удовлетворения.

Александр Ермишин заявил, что истец «убедительно доказала», что на момент вынесения решения об отказе в регистрации у ОИК № 10 не было достаточных и документально подтвержденных оснований для принятия такого решения.

«Мы получили очередное доказательство того, что процедура сбора подписей в поддержку кандидата используется избирательными комиссиями в качестве механизма недопуска оппозиционных кандидатов до участия в выборах»,— заявил господин Ермишин.

Помимо госпожи Афанасьевой из-за отсутствия достаточного количества подписей избирком не зарегистрировал Сергея Демина от партии «Родина» и самовыдвиженцев Владимира Соломонова, Максима Мальцева и Сергея Бескровного. На выборы идут гендиректор завода «Нефтемашгаз» Александр Абраменко от «Единой России», выдвинутый КПРФ помощник депутата облдумы Александра Нараевского Павел Карпович, руководитель саратовского Центра защиты прав граждан Светлана Березина от «Справедливой России», либерал-демократ Василий Илюшкин и безработный самовыдвиженец Сергей Алешин.

Эксперты сходятся во мнении, что избирательные комиссии используют необходимость сбора подписей как инструмент, с помощью которого кандидаты не допускаются до участия в ­выборах.

Депутат саратовской областной думы Станислав Денисенко (ЛДПР) считает, что проблема не столько в самой необходимости сбора подписей, сколько в требованиях к их оформлению. «Подписи должны быть на специальных бланках, есть требования к цветам ручек и так далее. С другой стороны, если не делать совсем никакого фильтра, избирательный бюллетень может стать метровым»,— считает господин Денисенко. По его словам, в сложившейся избирательной системе России ограничений быть не должно. «Справки от отсутствии психических заболеваний должно быть достаточно»,— считает депутат.

Депутат облдумы Александр Анидалов (КПРФ) считает, что ограничивает избирательное право не сам сбор подписей, а подход власти к их приему. «Собрать подписи ни для одной более или менее значимой политической силы не представляет труда. Другое дело, что у нас подписи режут по совершенно формальным признакам. Таким образом, в современных условиях, когда нет нормальных правосудия и избирательных комиссий, сбор подписей действительно ограничивает права кандидатов»,— отмечает господин Анидалов.

Политолог Александр Пантелеев считает, что фильтр в виде сбора подписей необходим для того, чтобы на выборы не шли случайные люди. «Иначе выдвигаться будут все подряд. Сбор подписей — это подготовительный этап к выборам. Если они собираются качественно и есть система, считается, что у кандидата в депутаты уже есть некоторый процент голосов»,— считает господин Пантелеев. При этом он полагает, что кандидаты должны подстраховываться и собирать больше необходимого количества подписей.

Сергей Петунин