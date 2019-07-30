Дорогой мой интернет

Несколько жителей Прикамья обратились в УФАС по Пермскому краю с жалобой на действия ПАО «Ростелеком», которое повысило цены на домашний интернет. Заявители утверждают, что рост составил 20% и превысил темпы инфляции. В УФАС полагают, что нарушение могло произойти в ряде регионов, поэтому запросили у ФАС России разрешение рассматривать это дело самостоятельно. Если зло­употребление будет доказано, оператору может грозить штраф. В «Ростелекоме» утверждают, что тарифная политика формируется исходя из ситуации на рынке.

Управление ФАС России по Пермскому краю продлило рассмотрение жалобы, поступившей в ведомство от физического лица Алексея Казакова. По его мнению, ПАО «Рос­телеком» необоснованно повысило размер оплаты за интернет. «Плата за интернет составляла 450 руб. в месяц, а стала 550 руб., то есть повышение произошло сразу на 20%. Уровень инфляции при этом существенно ниже. „Ростелеком“ прислал уведомление, но сформулировано оно было не „повышение цены“, а „изменение“. Я сделал скриншоты уведомлений в личном кабинете и направил их в УФАС»,— пояснил господин Казаков.

Напомним, о повышении тарифов федеральные операторы начали уведомлять в конце прошлого года. Тогда в качестве причин провайдеры указали на «целый ряд событий, которые оказывают негативное влияние на финансовое положение всех телеком-операторов»: повышение НДС до 20%, что автоматически ведет к росту себестоимости оказания услуг; реализация «закона Яровой» и рост стоимости основных валют, что ведет к удорожанию контента, инвестиционных программ операторов и абонентского оборудования. По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видео­записи и другие электронные сообщения пользователей. Постановление правительства уточняет, что хранить переговоры и сообщения операторы обязаны шесть месяцев, а интернет-сообщения — 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет.

Согласно официальному ответу регионального ведомства Алексею Казакову, в мае — июле 2019 года в ФАС поступило еще несколько аналогичных обращений. Их авторы проживают в Березниках, Култаево, Перми. Ведомство направило запрос в «Ростелеком» с просьбой представить письменное обоснование повышения стоимости услуг. «Анализ информации, предоставленной ПАО „Ростелеком“, показал, что повышение стоимости услуг доступа к сети интернет в марте 2019 года на различных тарифах в Пермском крае выше уровня инфляции в РФ»,— говорится в ответе УФАС Алексею Казакову.

При этом тарифы для Пермского края устанавливаются приказами макрорегионального филиала «Урал», находящегося в Екатеринбурге. Таким образом, нарушения могут иметь место более чем в одном субъекте.

«Поскольку „Ростелеком“ осуществляет деятельность в нескольких регионах, Пермское УФАС не имеет права рассматривать данную жалобу. Однако жалоб, аналогичных этой, поступило большое количество, в связи с этим мы направили в ФАС России запрос полномочий самим рассмотреть данное дело. Пока ФАС не ответит, мы продлеваем время рассмотрения»,— пояснили „Ъ-Прикамье“ в региональном ведомстве.

При этом если антимонопольный орган докажет нарушение, то ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ предполагает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб.

На запрос „Ъ-Прикамье“ в ПАО «Ростелеком» компания ответила, что «проводит последовательную тарифную политику, исходя из существующей ситуации на рынке услуг связи, безусловно, руководствуясь при принятии соответствующих решений экономической целесообразностью, а также действующими нормами и правилами, в том числе антимонопольным законодательством». Кроме того, в «Ростелекоме» добавили, что на текущий момент нарушений в части соблюдения требований ФЗ «О защите конкуренции» на территории Пермского края надзорным органом не установлено.

Добавим, что ранее в УФАС поступала жалоба на действия другого оператора — «Дом.ру» (АО «Эр-Телеком Холдинг»), но, по данным антимонопольного органа, она была признана необоснованной, так как оператор предлагал возможность перехода на другой, более дешевый тариф.

Эксперты отмечают, что тарифы на интернет в конце прошлого года росли у большинства операторов. «„Ростелеком“ и другие операторы поднимали цены на своих тарифных планах, но не на 20%, как в этом случае, а на 5–7%»,— уточняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «В случае с „Ростелекомом“ повышение тарифа составляло 20–30 руб. При этом затрагивало оно так называемые архивные тарифные планы, а также те тарифы, которые подключались по технологиям ADSL, FTTx или xPON. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что на текущий год „Ростелеком“ и другие операторы связи в целом уже заложили в свои плановые доходы обозначенные выше надбавки за тарифы, поэтому разовое повышение стоимости тарифа до 20% со стороны „Ростелекома“ выглядит довольно странно — такая надбавка в 20% очень ощутима для большинства клиентов»,— считает эксперт.

Дмитрий Астахов, Юлия Сырова