Перспективы остались фантастикой

ПАО «Т Плюс» обнародовало статистику коммунальных аварий на теплотрассах Самары в 2018 году. Всего за отчетный период зафиксировано 2,9 тыс. повреждений. В начале текущего года порыв трубы привел к возникновению чрезвычайной ситуации. Ранее перед выборами губернатора Дмитрий Азаров в статусе врио признал, что одна из основных проблем регионального ЖКХ — изношенность основных фондов. По словам господина Азарова, для решения проблемы необходимо привлечь частные средства. Однако соответствующих проектов город пока так и не увидел. По мнению экспертов и участников рынка, необходимые инвестиции для модернизации сферы региону даст переход на ценообразование по методу «альтернативной ­котельной».

По данным ПАО «Т Плюс», за прошедший год в Самаре произошло 2,9 тысячи повреждений тепловых сетей. Согласно предоставленной статистике, в основном из строя выходили арендованные у муниципалитета и безхозные теплосети. В начале этого года в Самаре сложилась чрезвычайная ситуация из-за повторного порыва трубы диаметром 1000 мм на ул. Ташкентской. Около 62 тыс. человек в Кировском, Промышленном и Октябрьском районах остались без тепла и горячей воды на два дня. В момент первого порыва оказались затоплены близлежащие улицы, было парализовано движение, людей эвакуировали из общественного транспорта.

В прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в статусе врио перед выборами обсудил на одной из семи стратегических сессий проблемы местного рынка жилищно-коммунального хозяйства. Главными из них Дмитрий Азаров назвал недовольство жителей работой управляющих компаний (УК) и изношенность основных фондов. Обновить системы ЖКХ, по мнению губернатора, возможно за счет привлечения частных средств. Подводя итоги мероприятия, врио первого заместителя председателя регионального правительства Виктор Кудряшов сказал: «То, что мы сегодня обсуждали,— это не фантастика. Это возможности. И у меня есть уверенность в том, что они будут успешно реализованы в Самарской области». Но за год городу так и не представили ни один проект модернизации ЖКХ.

По мнению экспертов и участников рынка, сфера теплоснабжения в области испытывает нехватку десятков миллиардов инвестиций. Сети в регионе изношены на 70%, а средний возраст их составляет 35 лет при проектном сроке службы 20 лет. Ежегодно регулятор в тарифах на тепло выделяет средства на обновление не более 2% сети. Для того чтобы средний возраст сети в городе перестал превышать 20 лет в течение ближайших 10 лет нужно перекладывать по 7-8% сети в год. Раньше выход из ситуации видели в заключении договора концессии, но этот инструмент ограничен инвестициями в муниципальные сети (в Самаре это около 40% от всей сети). Сегодня привлекать более крупные суммы вложений, с инвестиционным охватом всей теплосети, позволяет переход города на регулирование по методу «альтернативной котельной». По словам директора самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Гришатова, Самаре нужны инвестиции в размере 23 млрд руб. По его мнению, переход к методу альткотельной или, другими словами, к ценовым зонам, может обеспечить их приток.

Метод «альтернативной котельной» описан в изменениях в федеральный закон «О теплоснабжении». Способ предлагает использовать в качестве предельного уровня цены на теплоэнергию стоимость тепла, которое может быть получено в случае условного строительства новой локальной котельной в конкретном регионе. Это должно позволить устранить основные недостатки текущей схемы расчета тарифов, основанной на методе индексации и анализе затрат поставщика услуг, когда поставщик теплоэнергии не заинтересован в снижении издержек и повышении эффективности. При новой модели за счет установления долгосрочной цены поставщик может рассчитывать на привлечение сторонних средств, проводить модернизацию инфраструктуры и повышать ее эффективность. Новая модель рынка со следующего года будет внедряться в соседнем Ульновске, решение было одобрено губернатором области Сергеем Морозовым, соответствующий меморандум о переходе на «альтернативную котельную» был подписан на международном экономическом форуме ПМЭФ2019, а на текущий момент администрация города уже направила заявку в Минэнерго России. «Т Плюс» ведет переговоры и с руководством Самарской области. Но на какой они стадии, не уточняется.

В целом весь самарский рынок ЖКХ находится в стагнации из-за нехватки вложений. Крупнейшими поставщиками коммунальных ресурсов в Самарской области помимо «Т Плюс» выступают ООО «Волгатеплоснаб» (тепловая энергия), ПАО «Самараэнерго» (электроэнергия) и ООО «Самарские коммунальные системы» холдинга «РКС» (водоснабжение и водоотведение). Практически все пользуются имуществом на правах аренды. Со стороны ВТС и СКС предпринимались попытки заключить с властями договор концессии. Спустя несколько лет попытка «Самарских коммунальных систем» увенчалась успехом. В начале июля организация и правительство области подписали концессионное соглашение. По его условиям, до 2023 года самарские системы водоснабжения и водоотведения получат около 4,5 млрд вложений. Концессия действует до 2047 года. Однако, как считают эксперты, выделенных средств хватит лишь на предотвращение крупных аварий. «Этого недостаточно, чтобы привести в порядок всю систему водоснабжения и водоотведения Самары. Необходимые затраты гораздо выше. Примерно 60–70% сетей требует ремонта. Ни одна организация самостоятельно с этим не справится»,— говорит руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор ­Часовских.

По словам начальника отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Виктора Мухомодьярова, причины отсутствия инвестпроектов в Самарской области не уникальны и присущи многим регионам. «Инвесторов отпугивает огромное количество проверок, которые могут парализовать работу предприятия. Так же возникают многочисленные вопросы к качеству передаваемого имущества. К примеру, частный оператор нередко заключает концессионное соглашение вслепую, а потом выясняется, что трубопровод, который он должен теперь обслуживать, не ремонтировался последние 20 лет. Начинаются бесконечные протечки, и, понятное дело, затраты инвестора возрастают многократно. Кроме того, очень мало инвесторов готовы вкладываться длинные сроки (25–30 лет)»,— говорит Виктор Мухомодьяров.

На фоне отсутствия инвестиционных средств регион отличается низкими тарифами на коммунальные услуги. К примеру, тариф за тепловую энергию почти в 1,5 раза ниже, чем в Нижнем Новгороде. По словам экспертов, это связано не столько с объективными факторами, сколько с позицией местных властей. «Ключевое влияние на формирование цены имеет именно местная власть. То, что в Поволжье тарифы на ЖКХ низкие — это очень хорошо для местного бизнеса, особенно производственного. Чем ниже тарифы ЖКХ, тем соответственно ниже издержки производства»,— говорит начальник отдела инвестиий «БКС Брокер» Нарек ­Авакян.

Сабрина Самедова