По Коми звонит колокол

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, влиятельный депутат заксобрания и бывший топ-менеджер «Мотовилихинских заводов» Вагаршак Сарксян может стать куратором предстоящих выборов в Коми-Пермяцком автономном округе. Эксперты предполагают, что Вагаршак Сарксян не будет единственным ответственным за выборы в Коми-округе. Но отмечают, что от успешности действий господина Сарксяна может зависеть сохранение его депутатского мандата в 2021 году.



По словам источников, знакомых с ситуацией в Коми-округе, неформальным куратором предстоящих кампаний по выборам депутатов дум Гайнского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского и Косинского муниципальных округов стал депутат краевого заксобрания Вагаршак Сарксян. По словам источников, депутат ведет переговоры с потенциальными кандидатами, а также «присматривается к потенциальным претендентам на должности глав новых муниципалитетов».

Бывший исполнительный директор «Мотовилихинских заводов» Вагаршак Сарксян был избран в заксобрание по спискам «Единой России» в 2016 году. Ранее был депутатом краевого парламента второго созыва. Господин Сарксян входит в неформальное депутатское объединение «Промышленники Прикамья» и считается близким краевому депутату и председателю совета директоров ОАО «Метафракс» Армену Гарсляну. Считается, что в зону интересов последнего входят территории Кизеловского угольного бассейна.

Связаться с самим Вагаршаком Сарксяном не удалось. Он не отвечал на звонки по известным редакции номерам телефонов.

Собеседник, близкий к краевым властям, отметил, что вести кампании будущих депутатов в Коми-Пермяцком автономном округе будет региональное отделение «Единой России». Но вместе с тем источник не исключает, что реготделение может консультироваться с депутатами заксобрания, работающими в Коми-округе.

«Вагаршак Борисович — деятельный и авторитетный депутат, но кроме него в Коми-округе также работают Елена Зырянова (председатель комитета заксобрания по бюджету.— „Ъ-Прикамье“) и Алексей Петров (депутат краевого парламента по округу №29). Парламентарии хорошо знакомы с территорией, могут оценить эффективность действующих депутатов и рассказать о лидерах общественного мнения»,— пояснил источник.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев рассказал „Ъ-Прикамье“, что принципиальные решения по кампаниям в Коми-округе будет принимать партия. «Но мы действуем вместе с депутатами заксобрания от „Единой России“ — это обычная практика»,— добавил секретарь реготделения.

Напомним, депутаты краевого парламента приняли решение о преобразовании шести муниципальных районов Коми-округа в муниципальные округа в июне.

Предполагается, что в результате преобразований поселения муниципального района потеряют статус самостоятельных муниципальных образований и будут объединены в общий округ. На каждой объединенной территории будет создана единая администрация и представительный орган.

Выборы в представительные органы (думы) этих территорий будут объявлены на следующей неделе и состоятся 27 октября. «Единую Россию» на выборах будут представлять кандидаты, победившие по итогам предварительного голосования. Голосование прошло 21 июля при явке 4% избирателей.

Новым депутатам муниципальных дум предстоит выбрать глав территорий из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Как предполагает один из информированных собеседников, по итогам конкурсов, ни один из действующих глав муниципальных районов не сохранит свою должность.

Источник, близкий к руководству региона, эту информацию не подтверждает. «Действительно, ко многим главам есть вопросы. Поступают жалобы от жителей на то, что Коми-округ развивается недостаточно быстро. Но говорить об одновременной смене всех руководителей некорректно. Такой вариант мы не рассматриваем»,— пояснил собеседник.

Политический консультант Людмила Ознобишина отмечает, что «будущие муниципальные округа на территории Коми-округа образовывались не так гладко, как в других территориях, а с демонстрацией сопротивления (например, в Косинском районе)». «Временная передышка позволит уделить выборам отдельное внимание со стороны краевых властей и партии власти. Поэтому можно предположить, что число „ответственных за кампанию“ не ограничится одним депутатом ЗС Вагаршаком Сарксяном»,— добавляет эксперт. По ее словам, работа в Коми-Пермяцком округе для господина Сарксяна «будет своеобразным экзаменом по сохранению статуса депутата ЗС на следующий созыв».

Госпожа Ознобишина предполагает, что по итогам кампании не все главы территорий Коми-Пермяцкого автономного округа смогут сохранить свои должности. «Есть руководители с традиционно сильными позициями, к примеру Михаил Евсин из Юсьвинского района. Но против него сказывается срок пребывания у власти. Кроме того, на территории Коми-округа существуют две точки напряжения. Первая — Кудымкар, где перспективы Ивана Механошина не столь однозначны. Нельзя исключать из числа претендентов в главы Кудымкарского муниципального округа депутатов городской думы и сына краевого депутата Алексея Петрова Михаила. Вторая точка напряжения — северная территория, Гайнский район, где также есть проблемы по управляемости»,— поясняет политконсультант. «В любом случае Коми-округ — одна из точек политического неспокойствия, но не явного, а скрытого, что может рикошетом сказаться на выборном цикле 2021 года»,— резюмирует эксперт.

Константин Кадочников