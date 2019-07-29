Суд по иску КПРФ снял с выборов в Госсовет Татарстана кандидата от ЛДПР

Верховный суд Татарстана отменил регистрацию на выборах в Госсовет кандидата от ЛДПР по Кремлевскому одномандатному округу Тимура Спиридонова. Жалобу в суд подала его оппонент по округу Динара Халимдарова, выдвинувшаяся от КПРФ. В иске она указала, что господин Спиридонов допустил ошибки в документах, поданных при регистрации. В частности, он неверно указал свой адрес, а в выписке конференции ЛДПР отсутствовали данные о результатах голосования по выдвижению кандидата.

Госпожа Халимдарова также пыталась снять с выборов кандидата «Справедливой России» Рузаля Шамсутдинова, но ее иск суд не удовлетворил. В данном округе остается зарегистрированным кандидат «Единой России» — ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.

Ранее КПРФ заявляла, что территориальные избирательные комиссии в Казани отказывают представителям партии в праве знакомиться с документами оппонентов. В частности, такая ситуация сложилась в Ямашевском округе. В КПРФ уже направили несколько жалоб в ЦИК Татарстана и прокуратуру на то, что руководство ТИКа Ново-Савиновского района применяло силу к члену комиссии от КПРФ Валерии Яковлевой — у нее пытались изъять телефон при попытке сделать видео.

В ЦИК Татарстана заявили «Ъ-Казань», что «окружные избирательные комиссии работают открыто, согласно регламенту» и лишь пресекают попытки «фотографировать документы, содержащие персональные данные».

Кирилл Антонов