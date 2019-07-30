Лед будет как асфальт В России введут ГОСТ для дорог, которыми можно пользоваться только в холодное время года

По заказу Федерального дорожного агентства РосдорНИИ подготовил проект национального стандарта для ледовых переправ и автозимников — дорог, пользоваться которыми можно только в холодное время года. Документ регламентирует, как строить, содержать зимние дороги и пользоваться ими. Раскрыты понятия ледостава, полыньи, промоины, снегопереносов, топи, мари, перекатов. Вводятся классы и виды автозимников в зависимости от интенсивности движения. К примеру, максимальная скорость движения по зимнику может быть ограничена 70 км/ч, по ледовой переправе — 20 км/ч. По льду толщиной около 2 м разрешат ездить 100-тонным грузовикам даже в оттепель. Для продления срока службы зимников ГОСТ рекомендует покрывать их мхом, опилками и пенопластом.

Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) по контракту с Роавтодором (стоимость14,5 млн руб.) разработал проект нового госстандарта «Дороги автомобильные общего пользования. Зимние автомобильные дороги (автозимники) и ледовые переправы. Технические правила устройства и содержания». Документ проходит общественное обсуждение, в разработке участвуют ГИБДД, Ассоциация территориальных органов управления дорог (РАДОР), управление автодорог Якутии, ряд институтов.

Временные зимники и ледовые переправы активно применяются на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, особенно в тех местах, где отсутствует другая дорожная сеть. Общая их протяженность — более 22 тыс. км. К примеру, 836 км федеральной трассы А-331«Вилюй» и 12 км трассы Р-504 «Колыма» — это зимник. Движение по таким дорогам, как правило, открывается в начале декабря, закрывается в середине апреля. Актуальных норм по строительству и содержанию автозимников не существует, есть ряд методических рекомендаций, но вопрос в них раскрыт лишь частично. Многие нормы документов устарели, признают в Росавтодоре. В 2017 году правительство утвердило денежные нормативы для капремонта, ремонта и содержания 1 км дорог (“Ъ” рассказывал об этом документе), для их применения нужны официальные нормативы, в том числе по зимникам и переправам.

“Ъ” удалось ознакомиться с текстом проекта. Согласно ГОСТу, зимник — это «сезонная автодорога с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему льду рек и озер». Раскрыты понятия ледостава, полыньи, промоины, снегопереносов, топи, мари (виды торфяных болот), перекатов. Вводятся классы и виды автозимников в зависимости от интенсивности движения (150–500 авто в сутки), периодичности эксплуатации (регулярные, временные и разового использования), расположения на местности (суховые и ледовые). В зависимости от класса и типа автозимника двигаться по нему разрешается со скоростью до 70 км/ч. Ширина проезжей части зимника — 6–8 м, число полос движения — не меньше двух. Описана технология эксплуатации автозимников, которые могут работать весной и осенью: чтобы грунты не таяли, предлагается применять плотный снег, мох, опилки, утеплитель пеноплэкс.

Места для ледовой переправы выбираются прежде всего исходя из толщины льда, для чего в нем бурят лунки. Самый тонкий лед толщиной 18 см допустим, если планируется проезд гусеничных машин массой до 4 т при температуре –10 градусов и ниже. Если планируется проезд колесных грузовиков массой до 60 т при температуре –5 градусов и ниже — 100 см. Самый толстый лед — 194 см — должен быть во время оттепели и при проезде техники, масса которой вместе с грузом достигает 100-тонн. Для льда морских заливов максимальная нагрузка должна быть снижена на 20% (соль снижает прочность льда). Большие ледовые переправы должны быть обустроены шлагбаумом и искусственным освещением (на съездах), светофором, биотуалетом, мусорным баком, передвижной электростанцией. Максимальная скорость движения на переправе — 20 км/ч, обгон и стоянка на льду запрещаются.

Директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин разработку документа поддержал. «При крайне низкой плотности дорожной сети за Уралом, да и на севере европейской части России, без зимников мы не обойдемся,— говорит он.— Коль скоро это объективная реальность, нужен стандарт, отвечающий современным условиям». «ГОСТы точно должны быть,— поддерживает его дальнобойщик Андрей Никитков, проработавший много лет на Чукотке.— Допустим, тягач с тралом и грузом стоимостью под €100 тыс. провалился под лед. Страховой компании нужно определить, кто виноват, с кого взыскивать ущерб, в таких ситуациях четкие нормативы пригодятся. Другая ситуация. Подрядчик выиграл тендер на обустройство автозимника, а деньги все украл, проложив зимник в поле одним трактором. Чтобы выявить хищение, администрация должна руководствоваться каким-то стандартом».

Дорожники в северных регионах активно используют зимник уже не первое десятилетие, технологии отработаны еще в 60–70-х годах, говорит координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко: «Сегодня, чтобы проложить зимник где-нибудь в Якутии или в Магаданской области, совершенно необязательно тратить десятки миллионов на разработку нового федерального ГОСТа». Господин Войтко отметил, что зимник и ледовая переправа — это «динамические системы». «В этом году дорога идет по одному маршруту, в следующем температура на один градус меньше — и маршрут прокладывают в 15 км,— поясняет он.— Невозможно все это гостировать и нормировать».

Отметим, что в качестве альтернативы зимникам и ледовым переправам Минтранс видит новые дороги, которые будут строиться на частные средства. Для этого Госдума 25 июля приняла закон, позволяющий строить на Крайнем Севере платные трассы и мосты, у которых не будет бесплатных альтернатив (обязательное требование для остальной части России). Уже разработано 22 инфраструктурных проекта, в которые компании готовы вложить 400 млрд руб.

Иван Буранов