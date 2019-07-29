СКР возбудил дело об оставлении родителями годовалой девочки ночью на дороге

Следственное управление СКР в Татарстане возбудило уголовное дело по факту оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) девочки в возрасте 1,5 года. Ее после сообщений очевидцев обнаружили ночью 25 июля у проезжай части на улице Жиганова в Казани экстренные службы.

Ребенок около двух часов находился на дороге без взрослых. К тому же, как говорится в пресс-релизе СКР, был в одежде, не соответствовавшей погодным условиям.

По данным следствия, ребенок оказался один на улице после ссоры родителей. Мать ушла из дома, а отец, посадив девочку в автомобиль, поехал ее искать. Найдя жену, он высадил дочь из машины и уехал. Спустя два часа родители выяснили, что ни один из них ребенка не забрал.

Установлено, что семья на специальном учете как неблагополучная не состояла.