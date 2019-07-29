Землю воронежского «Парк А» в Татарстане вновь выставили на торги

На отрытый аукцион повторно выставлен расположенный в Татарстане огороженный участок с бытовкой воронежского ООО «Парк А» площадью 24 га, сообщил конкурсный управляющий Кирилл Коротков. По его информации, актив расположен в Осиновском поселении Зеленодольского района и находится в залоге у банка «Траст». Участок имеет вид разрешенного использования — земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения. Начальная цена продажи — 157,6 млн руб., задаток 15,7 млн руб., шаг аукциона -7,8 млн руб. Ровно с такими же характеристиками о проведении торгов впервые было заявлено в феврале нынешнего года, состояться они должны были 3 апреля. Теперь же заявки принимаются до 2 сентября, а подведение итогов ожидается 4 числа того же месяца.

Напомним, арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Парк А», управляющего логистическим комплексом на территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем в марте прошлого года. Процедуру банкротства инициировало казанское ООО «Строительная компания "Экострой"» из-за долга 22,69 млн руб.

О том, как и почему банкротилась «Воронежская логистическая компания», в материале “Ъ-Черноземье” «В логоцентр свезли долги».

Андрей Цветков