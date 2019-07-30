«Иннопром» разогнался до десяти

За десять лет промышленная выставка «Иннопром» превратилась в визитную карточку Свердловской области. Ежегодно ее посещает порядка 50 тыс. человек. В Екатеринбург едут представители крупнейших мировых корпораций, главы государств и регионов. По мнению экспертов, «Иннопром» вывел Свердловскую область в ограниченное число регионов, способных проводить мероприятия крупного международного уровня.



«Иннопром» в цифрах

Юбилейный десятый «Иннопром» по традиции прошел в залах международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Стенды экспонентов и залы переговоров разместились на 50 тыс. кв.м. Участниками выставки стали более 600 экспонентов из 22 стран, из которых более 200 — представители иностранного бизнеса. Еще около 70 стран приняли участие в качестве делегатов, посетителей, почетных гостей.

Одна из традиций «Иннопрома» — национальные стенды. В этом году их представили 15 стран: Австрия, Беларусь, Венгрия, ФРГ, Италия, Казахстан, КНР, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, ЮАР, Япония и Турция, ставшая страной-партнером «Иннопрома» в 2019 году.

«Цифровое производство: интегрированные решения» — основная тема «Иннопрома-2019» — нашла отражение, как в деловой программе выставки, так и на стендах экспонентов. Значительно выросло количество натуральных образцов робототехники и машиностроения: в прошлом году «Иннопром» насчитывал 813 экспонатов, в этом году — около 1 тыс. (рост на 30%). В рамках деловой программы прошло более 100 специализированных мероприятий по темам «Цифровое производство», «Инновации для промышленности», «Промышленная робототехника», «Новые материалы в промышленности», «Новая мобильность», «Технологии для городов».

Достижения уральских компаний

Среди более 600 компаний-экспонентов, презентующих свои разработки, существенную долю заняли уральские промышленники.

РМК в честь своего 15-летия удивила посетителей необычной инсталляцией — футуристическим медным мостом, проходящим через геометрические фигуры. Пройдя через этот переход, гости выставки оказывались в мультимедийном голографическом театре, где они могли управлять интерактивными видеокубами и кинетической стеной. УГМК на свое 20-летие решила представить все направления, по которым работает. В стенде презентовали литье деталей, телеком-системы, цинкование и даже тепличное хозяйство. Посетители могли попробовать тепличные томаты, помидоры черри, листья салата и многое другое.

Группа ЧТПЗ презентовала проект преображения Первоуральска — проект, рассчитанный до 2024 года, был представлен на сенсорных экранах. Группа «Синара» на своем стенде представила модель отреставрированного госпиталя Верх-Исетского завода. ТМК продемонстрировала возможности по созданию оборудования для скважин с помощью цифровых двойников.

«Иннопром» совместил полезное с полезным

В 2019 году «Иннопром» впервые прошел одновременно с глобальным саммитом производства и индустриализации GMIS. Специально к мероприятию рядом с «Екатеринбург-Экспо» было завершено строительство современного конгресс-холла, ставшего крупнейшим на Урале. Общая площадь центра — около 42 тыс. кв.м. В нем 13 конференц-залов и 26 переговорных комнат, в которых установлено оборудование для синхронного перевода одновременно на восемь языков. Парковка конгресс-холла вмещает 6 тыс. автомобилей. В этом году из соображений безопасности парковка была недоступна для участников выставки и саммита. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что в 2020 году участники «Иннопрома» смогут парковаться перед входом в «Екатеринбург-Экспо».

Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил, что GMIS — дискуссионная площадка, а «Иннопром» — выставочная. Главная тема глобального саммита — природоподобные технологии (бионика и бионический дизайн), их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы. В деловую программу саммита вошло более 40 мероприятий: панельные сессии, деловые завтраки, презентации, встречи и так далее. Участники дискутировали на тему «зеленых» технологий, «умных» городов, искусственного интеллекта, промышленной автоматизации.

На саммите работали более 3,3 тыс. делегатов из 63 стран. Российский бизнес был представлен более чем 250 главами компаний, среди которых председатель совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и другие.

Участники мероприятия отметили проблемы и возрастающую неопределенность в мире — глобализацию, экономическую стагнацию, социальные волнения, торговые войны, непредсказуемость политики и экономики в отдельных странах, а также угрозу сокращения рабочих мест из-за роботизации. Но, по словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в российских компаниях вопрос о потере рабочих мест в связи с применением новейших технологий не стоит. Он отметил, что в России около 10% компаний активно внедряют в свои производственные процессы IT-технологии, искусственный интеллект, цифровой формат, при этом 40% компаний — потенциально к этому готовы.

9 июля на саммит GMIS прибыл президент России Владимир Путин. Он открыл пленарную сессию саммита GMIS. «Чтобы обеспечить чистую воду, здоровые продукты питания, а значит новое качество и продолжительность жизни для миллиардов людей на планете, нужно предложить принципиальные новые технологии и технические устройства, менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. Только такие сверхэффективные, научные, инженерные и производственные решения позволят установить баланс между био и техносферой»,— отметил президент. Владимир Путин подчеркнул, что глобальный саммит в Екатеринбурге «уже сделал серьезную заявку на то, чтобы стать востребованной международной платформой для глубокого обсуждения вызовов новой технологической эпохи».

Затем Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева и вице-премьера РФ Дмитрия Козака осмотрел стенды Минпромторга, корпорации «Галактика», компании «Цифра» и экспозицию ABAGY Robotic Systems.

Соглашения в сфере ГЧП

На круглом столе «ГЧП: новые горизонты для бизнеса и общества», который прошел в рамках «Иннопрома», эксперты обсудили перспективы использования инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) в таких сферах, как образование, здравоохранение и сохранение объектов культурного наследия. «Социальные проекты ГЧП отличаются от коммунальной или транспортной сферы тем, что практически отсутствует возможность возврата инвестиций путем прямого сбора платы с конечных потребителей, поэтому необходимо учитывать иные способы окупаемости проекта. Для себя мы определили, что начало компенсации затрат возможно после ввода в эксплуатацию объектов. Именно отсрочка платежа и растянутость его во времени являются основой привлекательности ГЧП-проектов для государства»,— рассказала министр инвестиций и развития Сверловкой области Виктория Казакова.

Она отметила, что оптимальный срок реализации проектов в социальной сфере составляет около восьми лет. Всего в Свердловской области в форме концессионного соглашения реализуются 54 проекта с общим объемом инвестиций более 23 млрд руб. В том числе, 38 проектов — в коммунально-энергетической сфере, 14 — в социальной.

Помимо круглого стола на стенде Свердловской области были подписаны соглашения в сфере ГЧП, направленные на развитие территорий региона. Одно из них губернатор Евгений Куйвашев подписал с корпорацией «ВСМПО-Ависма». В ходе реализации соглашения будет построено пятиэтажное общежитие для проживания студентов Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума вместимостью 200 человек. Корпорация направит на проект порядка 200 млн руб. Срок окончания строительства и ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года. Общежитие будет передано в собственность Свердловской области.

Другое соглашение было заключено с УК «РосСпецСплав — группа МидЮрал», которая намерена подключиться к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» на территории Сысертского городского округа.

Правительство Свердловской области и компания «Швабе» договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Предполагается, что в рамках подписанного документа стороны будут прорабатывать вопросы заключения концессионных соглашений. Группа «Энерджинет» готова сотрудничать с региональными властями по таким направлениям, как применение систем накопления энергии, энергоснабжение удаленных территорий, цифровые сети.

ОПК готовится к «гражданке»

В ходе сессии с участием заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова губернатор Евгений Куйвашев предложил установить меры дополнительной поддержки для диверсификации производства предприятий ОПК сроком на четыре-пять лет. Он напомнил, что в Свердловской области работают 40 предприятий и научно-исследовательских организаций ОПК. «При этом мы понимаем, что кончится гособоронзаказ, и через четыре-пять лет, если не работать сейчас, то и компетенции по конкурентной гражданской продукции мы можем утратить. Это произойдет, если именно сейчас мы не окажем существенную помощь производителям. Защита производителя, а не рынка, — это задача государства, всех нас»,— сказал губернатор. Он призвал установить заказ на гражданскую продукцию и определить перечень стратегических товаров. «И установить федеральный заказ с установлением жестких требований к качеству, цене и конкурентоспособности»,— добавил глава региона.

Напомним, президент Владимир Путин поставил задачу повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году — до 50%. В 2018 году, по данным федеральных властей, уровень диверсификации достиг 20,9%.

Итоги в товарообороте

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал наследием выставки увеличившийся товарооборот свердловских предприятий. «На следующий год после того, как Китай был партнером выставки, увеличился товарооборот свердловских предприятий с Китаем в два раза. После того, как Индия была страной-партнером,— в полтора раза. С Японией то же самое. Мы очень рассчитываем, что с Турцией связи будут также активно развиваться»,— сказал он.

Одним из примеров реального развития бизнеса на международном уровне стало подписание в присутствии губернатора Евгения Куйвашева соглашения о создании совместного предприятия «Эльмаш (УЭТМ)» с компанией «Switchgear Manufacturing Company Pvt.Ltd» — ведущим индийским производителем высоковольтных разъединителей. На территории более 34 тыс. кв. метров компании создадут в Индии научно-исследовательское предприятие с испытательными станциями. Для индийской стороны подписание соглашения обеспечит расширение выпускаемой линейки оборудования, для уральского предприятия — выход на новые рынки.

Директор института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин уверен, что за десять лет «Иннопром» стал подлинным международным событием «не только для представителей бизнеса, но и в целом для специалистов разных направлений и специализаций». «Контракты, которые на нем заключаются, безусловно, имеют большое значение для развития экономики Свердловской области. Например, подписание соглашения о создании Уральского промышленного кластера Свердловской, Челябинской областями и Башкортостаном перезапускает проект «Большой Урал», который был в 1990-е. У таких проектов большое будущее»,— считает господин Гагарин. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин считает, что «Иннопром» вывел Екатеринбург и Свердловскую область в ограниченное число регионов, способных проводить мероприятия крупного международного уровня. «Можно сравнить Екатеринбург десятилетней давности относительно его соседей — Перми, Челябинска. Сегодня это совершенно разные положения, уровни»,— подчеркнул он.

Иван Петриченко, Зинаида Орманж