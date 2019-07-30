Экспертизу ТЦ «Магнат» проведут специалисты из Москвы

Вчера в Арбитражном суде Пермского края продолжилось рассмотрение исков региональной инспекции по охране объектов культурного наследия и администрации Ленинского района Перми. Истцы требуют признать построенное здание ТЦ «Магнат» (девелопер — ООО «Магнат») самовольной постройкой и произвести его снос. Ранее дело было приостановлено из-за объединения исков инспекции и администрации в одно производство.

На прошлом заседании инспекция ходатайствовала о проведении инженерно-геологической экспертизы. Во время прошлого заседания представители девелопера предложили своих кандидатов в эксперты — из Московского государственного строительного университета.

В ходе заседания истцы настаивали на местных кандидатурах, обосновывая это тем, что экспертизу должны проводить специалисты из Пермского края. В итоге суд решил, что инженерно-геологическая экспертиза будет проведена экспертами из Московского государственного строительного института. Ответчик, ООО «Магнат», должен представить сроки проведения экспертизы в арбитражный суд до 30 августа 2019 года.