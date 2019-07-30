Энергетики сгенерировали доходы

Сразу три крупнейшие Северо-Западные энергокомпании — ПАО «ТГК-1», «Россети Ленэнерго», «Россети Северо-Запад» — увеличили чистую прибыль по РСБУ в январе — июне 2019 года на треть относительно аналогичного периода в прошлом году. Аналитики отмечают, что общими факторами роста финансовых показателей энергокомпаний являются увеличение цен на энергорынке и тарифов и снижение потерь электроэнергии в сетях.

ТГК-1 увеличила чистую прибыль в первом полугодии на 36,6% относительно шести месяцев 2018 года, до 7,99 млрд рублей, выручка компании составила 48,64 млрд рублей (рост на 6,6%). ТГК-1 связывает рост прибыли с увеличением доходов от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед и реализации мощности в рамках ДПМ (договоров поставки мощности). При этом с производительностью ТГК-1 не все так однозначно. В январе — июне 2019 года компания сократила выработку электроэнергии на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 15 млрд кВт•ч, а производство электроэнергии на тепловых электростанциях компании в первом полугодии увеличилось на 4,7%. ТГК-1 объясняет это конъюнктурой оптового рынка электроэнергии и мощности. Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями ТГК-1 снизилась на 17,5%, что в компании объяснили меньшей водностью в филиалах по отношению к прошлому году.

Компания «Россети Ленэнерго» увеличила чистую прибыль по РСБУ в первом полугодии также на 36%, до 7,8 млрд рублей. Выручка выросла на 11,8% и составила 39,8 млрд рублей. В частности, выручка по передаче электроэнергии увеличилась на 12% за счет роста электропотребления и возврата региональными регуляторами накопленных выпадающих доходов и переноса тарифной выручки (сглаживания). Доходы по техприсоединению выросли на 14,1% в связи с исполнением в первом полугодии 2019 года обязательств по договору с ПАО «Газпром» на присоединение объектов газопровода «Северный поток — 2» на территории Ленобласти, а также из-за снижения стоимости услуг по передаче электроэнергии сторонних территориальных сетевых организаций по области и перенос в прочие расходы из прибыли большей части налога на имущество.

«Россети Северо-Запад» увеличили чистую прибыль за первое полугодие на 30%, до 1,3 млрд рублей. Выручка компании за шесть месяцев составила 22,6 млрд рублей, что почти на 25% ниже, чем в январе — июне 2018 года. По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Калачева, это произошло за счет отказа от перепродажи электроэнергии и мощности. Этой непрофильной деятельностью «Россети Северо-Запад» были вынуждены заниматься в Архангельской и Вологодской областях после финансовых проблем гарантирующих поставщиков электроэнергии, входящих в холдинг ЗАО «Межрегионсоюзэнерго».

По мнению господина Калачева, общими факторами увеличения финансовых показателей энергокомпаний являются рост цен на энергорынке, увеличение тарифов и снижение потерь сетевых компаний. «Кроме того, Северо-Запад — это один из регионов, где осуществляется ускоренный рост тарифов сетевых компаний в рамках компенсации недополученной выручки в период "сглаживания" — в предыдущие годы им искусственно снижали плановую выручку в RAB-тарифах, обещая позже вернуть эти средства. Этот фактор работает, в частности, в пользу "Ленэнерго"»,— отмечает эксперт.

Перечисленные факторы не прекратят свое действие до конца года, что делает акции компаний привлекательными для инвесторов, полагает господин Калачев. «Предпочтительнее многих выглядят привилегированные акции "Россети Ленэнерго" из-за их высокой дивидендной доходности. А также акции ТГК-1 с потенциалом роста не менее 25–30%»,— указывает аналитик.

С ним согласен начальник аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский: «Наиболее интересны привилегированные акции "Россети Ленэнерго" с дивидендной доходностью в 11,4%, из-за которой в течение года могут вырасти на 27%. Акции ТГК-1 станут интересными, как только финский "Фортум" станет объединять свои генерирующие активы в России и выйдет из капитала ТГК-1, после чего остальные акционеры получат выкуп от "Газпром энергохолдинга" по цене на 240% выше текущей рыночной, так как финны настаивают на полном возврате собственных инвестиций в ТГК-1».

Алексей Кириченко