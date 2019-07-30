Бренд «Вивата» пригодился для розлива масла в Белгороде

Структура группы компаний «Эфко» (основные активы — в Черноземье) ООО «Координирующий распределительный центр „Эфко-Каскад“» (Белгородская область) стало правообладателем товарного знака в виде изображения щита с надписью «Vivat», ранее принадлежавшего пермскому ООО «Виват-трейд». Обществу принадлежит и сама ТМ «Виват».

Об этом говорится в базе данным «СПАРК-Интерфакс». В январе 2019 года «Виват-трейд» передало права на товарный знак структуре «Эфко» — ООО «Шервуд» (Тамань Краснодарского края), а затем — КРЦ «Эфко-Каскад». Подробности передачи товарного знака публично не раскрываются.

В «Эфко» пояснили „Ъ-Черноземье“, что еще в 2018 году группа начала выпуск бутилированного подсолнечного масла «Виват». «Новая торговая марка была представлена в нижней части среднеценового сегмента. Выпуск продукции происходит на заводе ОАО „Эфко“ в Алексеевке Белгородской области,— пояснили в компании.— ТМ „Виват“ представлена рафинированным и нерафинированным подсолнечным маслом высшего сорта в оригинальных ПЭТ-бутылках».

Напомним, Арбитражный суд Пермского края признал «Виват-Трейд» банкротом 25 апреля 2017 года. Общая задолженность компании перед кредиторами — более 5 млрд руб. Основным кредитором был Сбербанк, которому головная компания сети «Виват» задолжала 3,3 млрд руб.