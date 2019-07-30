Проблемы ушли в горы

Горно-металлургический комплекс Свердловской области исторически развит и имеет инвестиционный потенциал. Однако он имеет и «критически важные проблемы», связанные с техногенной нагрузкой предприятий на экологию и нехваткой квалифицированных кадров, считают эксперты. Состояние отрасли представители власти, бизнеса и фондов развития обсудили на панельной сессии, прошедшей в рамках промышленной выставки «Иннопром-2019».



Инвестиционная привлекательность

Панельную сессию «Будущее горно-металлургического комплекса Урала. Перспективные проекты» открыла министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. «С 2012 по 2018 годы на Средний Урал привлечено порядка 2,5 трлн руб. в основной капитал, причем значительная часть — это частные инвестиции. Результат хороший, но нам нельзя останавливаться на достигнутом»,— подчеркнула она.

Госпожа Казакова заметила, что Свердловская область — регион, исторически имеющий металлургическую и горнодобывающую промышленность. Здесь реализуется ряд крупных стратегических проектов.

По мнению гендиректора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, создана правительством Свердловской области для поддержки бизнеса в реализации инвестпроектов) Максима Прачика, регион, кроме развитой промышленной базы, имеет транспортную доступность, концентрацию человеческого капитала. «Это всегда способствует как развитию старых, так и открытию новых производств, в том числе и инновационных технологий»,— добавил он.

Требования природы

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов представил регион как «насыщенный техногенной нагрузкой». «Мы исторически промышленная область, промышленная гордость России. И это не могло не сказаться на экологическом состоянии региона»,— пояснил он. По его словам, негативное воздействие на природу оказывают постоянный рост количества автомобильного транспорта, увеличение промышленных и коммунальных отходов, нехватка полигонов для их хранения и утилизации, выбросу в атмосферу промышленными предприятиями. Это проблемы «характерные и актуальные» для всего Среднего Урала.

В своем выступлении министр перечислил основных загрязнителей воздуха: линейные производственные управления магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Надеждинский металлургический завод» и ОАО «Святогор» (оба входят в УГМК). «В области сегодня существует территориальная сеть мониторинга атмосферного воздуха (она включает 15 автоматических станций). Можно сказать, у предприятий наблюдается снижение объема выбросов. На примере Северного управленческого округа господин Кузнецов показал проблему плохого состояния комплекса очистных сооружений воды. «Их на севере — 81, и нормативную очистку воды осуществляют только 21 комплекс»,— сообщил он.

Снизить техногенную нагрузку, по мнению чиновника, можно благодаря увеличению особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и активной работе предприятий. Правительство, в частности, заключает соглашения с компаниями. «Русал» Так, в 2018 году на модернизацию и экологизацию производства Богословского алюминиевого завода (Краснотурьинск) направил 101,8 млн руб., «Евраз» на Качканарский ГОК — 346,6 млн руб. «Как говорит губернатор Евгений Куйвашев, у нас две задачи. Если мы строим новое производство, оно должно соответствовать экологическим требованиям, если производство старое, мы должны сделать все для того, чтобы оно отвечало всем экологическим требованиям, нормам законодательства»,— процитировал господин Кузнецов слова главы региона.

Человеческий капитал

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин в ходе сессии, как и остальные спикеры, начал с позитивных моментов в области кадрового обеспечения региона. По его словам, многие годы структура промышленности Свердловской области остается достаточно устойчивой. В горно-металлургическом комплексе региона трудится около 150 тыс. человек, в том числе работники горнодобывающей отрасли — около 27 тыс.

На ближайшие пять-семь лет горнодобывающими предприятиями запланирована реализация ряда крупных инвестпроектов, результатом которых будет, в том числе, создание новых рабочих мест, считает господин Зеленкин. В пример он привел АО «Мариинский прииск», которое в 2018-2025 годах реализует несколько инвестпроектов в поселке Малышева: будет активно развиваться производство по добыче камней самоцветов (планируемое количество создаваемых или модернизируемых рабочих мест — 998), производство по добыче редкоземельных металлов, бериллия (1,2 тыс. рабочих мест). «Представляете сколько специалистов, работников с высшим образованием потребуется?» — привел пример спикер.

Как сообщил господин Зеленкин, несмотря на «благоприятные перспективы» горнодобывающей отрасли, она имеет также ряд критически важных проблем, одна из которых — «кадровый голод, выражающийся в дефиците квалифицированных сотрудников горнодобывающей отрасли». «Скажу, может быть, не совсем дипломатично, но мы считаем, что престиж профессии горного инженера за последние 15 лет, к сожалению, в сравнении с другими профессиями постсоветского периода, существенно упал»,— объявил господин Зеленкин. Главными причинами данной проблемы он назвал «не самую высокую» оплату труда в горнодобывающих отраслях и «повышенную опасность горного производства». Он добавил, что на большинстве предприятий костяк штата составляют специалисты старше 40 лет. Решением проблемы свердловский чиновник видит в целевом обучении и системной работе исполнительных органов госвласти, учебных заведений и предприятий.

По словам консультанта Фонда развития моногородов (создан в 2014 году Внешэкономбанком) Александра Сумарокова, созданию рабочих мест способствует поддержка моногородов. «В России всего 317 моногородов. Свердловская область является одним из лидеров по количеству моногородов, их 17: Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Краснотурьинск и другие»,— рассказал он. Среди инструментов развития моногородов, в том числе для новых инвестиционных проектов, он назвал бесплатное строительство объектов инфраструктуры, льготное возвратное финансирование под 0% годовых, участие фонда при софинансировании инженерной и транспортной инфраструктуры — до 95%, различные займы.

Потенциал Краснотурьинска

Во время сессии был презентован инвестиционный проект производителя драгметаллов АО «Полиметалл» — строительство горно-обогатительной фабрики для переработки полиметаллических руд «Краснотурьинск-Полиметалл» (К-ПМ), запуск которой запланирован в 2022 году. В январе 2019 года Минэкономразвития РФ внесло будущее предприятие в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Ориентировочная стоимость проекта — более 3,6 млрд руб. Планируемая перерабатывающая мощность фабрики — 450 тыс. т руды в год.

За несколько минут до панельной сессии проект официально поддержала корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) — было подписано соглашение с ООО «Краснотурьинск-Полиметалл». По мнению Максима Прачика, «Полиметалл», вкладываясь в инноватику и используя технологии искусственного интеллекта в управлении производственными процессами, «смотрит на десять шагов вперед». «Это реальность сегодняшнего дня здесь, у нас в регионе»,— подчеркнул он.

В производстве К-ПМ будут задействованы руды четырех месторождений. Чтобы гибко подстраиваться под различные технологии недропользования, они будут вовлекаться в производственный процесс по очереди. Для быстрой, эффективной и безопасной переработки руд их будут перевозить на процессинговые центры.

Предполагается, что золотосодержащие руды будут перерабатывать на мощностях «Золота Северного Урала» (ЗСУ, дочернее предприятие «Полиметалла» в Краснотурьинске с 20-летней историей), пополняя его сырьевую базу. Руды с содержанием меди, цинка и других цветных металлов, требующие флотационной технологии, будут перерабатываться в К-ПМ. «Развивая новое производство, мы поддерживаем существующее которое объективно по материально-сырьевой базе истощается»,— рассказал директор уральского филиала «Полиметалл УК» (управляет активами компании в регионе) Андрей Новиков. В будущем ЗСУ также может принимать от «Краснотурьинск-Полиметалла» хвосты (отходы обогащения полезных ископаемых) для дополнительной переработки. Если будет принят такой вариант работы предприятий, он позволит дополнительно извлечь драгоценные металлы и экологично утилизировать их благодаря технологии полусухого складирования, без образования наливных шламохранилищ.

Проект К-ПМ требует строительства грузовой станции и железной дороги протяженностью 9 км, которая должна соединить станцию Красный Железняк возле Краснотурьинска с обогатительной фабрикой. Стоимость — 1 млрд руб. В воплощении инфраструктурного проекта может быть задействована господдержка, пояснил господин Новиков.

В рамках пленарной сессии директор уральского филиала «Полиметалл УК» представил основные социально-экономические и экологические принципы своей компании, а также будущего предприятия в Краснотурьинске. Проект создаст 250 рабочих мест — новых вакансий для Краснотурьинска и близлежащих городов. «При выходе на проектную мощность (с появлением обогатительной фабрики и разработке ключевого месторождения — Пещерное) ожидаемый объем налоговых отчислений составит около 452,1 млн руб. в год»,— отметил господин Новиков.

Для защиты окружающей среды К-ПМ оснастят современным автоматизированным оборудованием, предприятие будет иметь замкнутый цикл оборота воды и высокую степенью защиты. При проведении геологоразведки компания отказалась от вырубки большого количества леса. Она использует отработанные на практике в Канаде и Скандинавских странах компактные модульные буровые станки. Подобные экологические подходы помогли «Полиметаллу» в 2018 году занять 8-е место среди горнодобывающих компаний мира в рейтинге устойчивого развития Dow Jones, рассказали представители компании.

Мария Арабей