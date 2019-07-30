«Прямой эффект от проведения “Иннопрома” для экономики Екатеринбурга оценивается в пределах 1,5–2 млрд рублей»

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов пояснил, какой эффект получает регион от проведения международной промышленной выставки в Екатеринбурге.



— Одновременно с выставкой «Иннопром-2019» в Екатеринбурге проходил Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS). Несмотря на то, что оба мероприятия проводились рядом друг с другом, у многих сложилось впечатление, что GMIS затерялся на фоне «Иннопрома». Почему это произошло, на ваш взгляд?

— Объединение на одной площадке разных мероприятий, дает, как правило, хороший синергетический эффект. Два года «Иннопром» совмещали с Российско-китайским ЭКСПО. Тогда не было особых организационных проблем, потому что был единый оператор — компания «Формика», общая аккредитация и система логистики.

GMIS — мероприятие «молодое», впервые прошло в ОАЭ в 2017 году. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступил с инициативой, чтобы следующий саммит GMIS прошел в России. Была предложена площадка Екатеринбурга и было принято решение совместить два мероприятия. GMIS организовывал Росконгресс, который специализируется на мероприятиях с участием главы государства — форумы в Сочи, в Санкт–Петербурге, на Дальнем Востоке, а «Иннопром» — компания «Формика». С учетом того, что на одной площадке работали два оператора, периодически возникали организационные разногласия. GMIS предполагал участие руководителя государства: это особые режимы охраны, доступа, своя система аккредитации и проверки через ФСО регистрируемых лиц. На один день пришлось ограничить работу «Иннопрома», чтобы президент мог осмотреть стенды.

Но в GMIS участвовали представители более 40 государств, порядка 500–700 статусных участников «Иннопрома» были зарегистрированы и там, и там. Темы мероприятий перекликались. Нам приходилось в оперативном плане решать многие организационные вопросы уже на месте, и это в принципе получилось.

— Почему именно с «Формикой» заключен долгосрочный контракт на проведение «Иннопрома»?

— В 2016 году было заключено трехстороннее соглашение на десять лет. Его подписали правительство Свердловской области, Минпромторг РФ и оператор «Формика». Соглашение предполагает консолидацию всех усилий для развития выставки. Это важно, когда ведутся переговоры со страной-партнером, которые невозможны в рамках однолетнего контракта. Помимо этого, общий уровень участников таков, что и они планируют свои мероприятия на два-три года вперед. Поэтому нам важно выстраивать отношения со всеми на долгосрочной основе.

Мы являемся соорганизаторами и финансируем часть мероприятий, связанных с приемом губернатора, финансируем вопросы транспортного обеспечения, кейтеринг, охрану, клининговые услуги. Эти расходы сторицей возвращаются в бюджеты всех уровней. Участники «Иннопрома» направляют серьезные финансовые ресурсы не только на организацию своей работы в рамках выставки, но и на оплату иных сопутствующих расходов, что значительно влияет на выручку гостиниц, общепита, общественного транспорта и такси, музейных и развлекательных учреждений. В дни проведения «Иннопрома» оживление в городе заметно невооруженным глазом.

— Какой реальный эффект дает «Иннопром»?

— Существует отложенный эффект в плане продвижения территории, повышения узнаваемости. Некоторые участники «Иннопрома» позже возвращаются, но уже не с деловыми целями, а чтобы провести у нас часть отпуска. Приезжают, четко понимая, что здесь они получат и комфортное проживание, и другие сервисы. Многим интересен промышленный туризм.

Отложенный эффект достаточно сложно просчитать, но он есть. Если смотреть динамику увеличения доходов бюджета за последние семь лет, то «Иннопром» сыграл очень серьезную роль. Исходя из существующих методик расчета прямой экономический эффект от проведения «Иннопрома» для экономики Екатеринбурга оценивается в пределах 1,5–2 млрд руб.

— Меняется ли качество и количество гостей «Иннопрома»?

— Каждый год «Иннопром» посещает около 50 тыс. уникальных участников. Если в первые годы его проведения были посетители, которые приезжали просто посмотреть, то сегодня они едут с четко обозначенными профессиональными целями.

«Иннопром» на наших глазах стал одной из ведущих коммуникационных площадок страны. Живое общение еще ничто не заменило. Прямой диалог приводит к другим результатам, чем общение по скайпу или по переписке.

Становится престижно закрепить те договоренности, которые возникают в ходе подготовки к «Иннопрому», документом на площадке. Мы на стенде Свердловской области подписали более 30 соглашений. Некоторые из них рамочные, над которыми надо работать, но часть из них — это крупные инвестиционные проекты. За эти годы только с участием областного правительства было подписано более 500 соглашений. Часто соглашения заключаются другими регионами, они даже не связаны с Екатеринбургом, но заключены в рамках «Иннопрома».

— Какие соглашения, заключенные Свердловской областью, вы бы выделили?

— Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение с коллегами из Челябинской и Курганской областей о создании научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Центр образован на базе Уральского федерального университета (УрФУ). Мы комплексно оцениваем совместные возможности. Например, в каком-то узком направлении более силен Челябинск. НОЦ будет помогать развивать компетенции регионов. Проект может стать действительно прорывным. Из практических соглашений, которые подписывал губернатор, я бы выделил проект, инициированный предприятием ООО «Ударник» в Артинском районе. Это проект строительства современной роботизированной фермы на 1,8 тыс. голов. Объем инвестиций — более 1 млрд руб. В планах — запуск в конце 2020 года. Это рабочие места для жителей муниципальных образований, увеличение выпуска молока для переработки.

— Почему был сделан платный вход на «Иннопром»?

— Платный вход действует уже несколько лет. Цена билета чисто символическая. По нашей просьбе организаторы сделали так, чтобы первые дни были доступны для профессиональных участников, для работы и общения, а завершающий день — для посещения всех желающих.

— Рядом с выставочным центром «Екатеринбург-Экспо» был построен конгресс-центр, в котором проходил GMIS. Это достаточно большие площади. Будут ли они востребованы, учитывая, что «Иннопром» проходит только раз в год?

— Губернатор поставил перед нами задачу — формировать компетенции конгрессно-выставочной деятельности и развивать Екатеринбург как центр мировых коммуникаций. В этом вопросе нам очень помогла борьба за право проведения всемирной универсальной выставки «Экспо» (Екатеринбург рассчитывал провести ее сначала в 2020 году, а затем в 2025 году.— “Ъ-Урал”), когда наша делегация объехала практически весь мир. Это значительно способствовало развитию выставки «Иннопром» и повышению узнаваемости Свердловской области.

Проект «Екатеринбург-Экспо» задумывался из расчета последовательной реализации нескольких очередей: выставочные павильоны, конгресс–центр и гостиничный комплекс. В 2012 году были построены четыре выставочных павильона, в 2014 году запустили входную группу. Однако во время проведения «Иннопрома» площадей на всех уже не хватает. С этого года даже сформировался лист ожидания.

Новый проект был реализован всего за два года. При подготовке к саммиту GMIS мы его скорректировали таким образом, чтобы конгресс-центр был способен принимать мероприятия любого уровня и любого статуса. Это вместительный зал на 4 тыс. мест, большое количество залов для переговоров и проведения деловых мероприятий, которых у нас только в рамках «Иннопрома» проходит около 150 ежегодно.

Кроме этого, на площадке можно проводить и концерты, и спортивные мероприятия, и цирковые представления. 30 августа выступает Анна Нетребко. Артистка мирового уровня, которая до этого не выступала в России за пределами Москвы и Санкт–Петербурга. Есть запросы на проведение больших молодежных мероприятий, дискотек. Я разговаривал с музыкантами, они говорят: «мы ждем эту концертную площадку». По акустике, по свету и другим параметрам она рассчитана на самую взыскательную публику. Даже для цирковых представлений мы предусмотрели купол на 38 метров. Эта высота необходима для ведущего состава Cirque du Soleil. 3 сентября на площадке пройдет «встреча выпускников КВН» высшей лиги. Весь сентябрь будет проходить чемпионат мира по боксу. Поэтому могу сказать, что у конгресс-центра очень серьезные перспективы.

— Конгресс-центр уникален для Уральского региона?

— На сегодняшний день по своим техническим характеристикам конгресс-центр является одной из лучших площадок в нашей стране. Зрительские кресла в большом зале при необходимости сдвигаются и уходят под сцену. Таким образом для танцпола образуются 1,5 тыс. дополнительных мест. Когда мы презентовали конгресс–холл в ходе GMIS, то получили самые лучшие отзывы. Самое главное одобрение получено от президента РФ: свою речь на открытии главной пленарной сессии GMIS он начал с того, что поздравил жителей Екатеринбурга с приобретением нового, красивого конгресс-центра. Для нас это высшая оценка.

— Как «Иннопром» продвигается в мире?

— С того момента, как постановлением правительства РФ за «Иннопромом» утвержден статус главной промышленной выставки страны, мы перед собой ставим амбициозные задачи. У нас каждый год выступают спикеры — лидеры в своих отраслях, признанные мировые авторитеты. В общем-то они и привлекают участников: возможность услышать от законодателей того или иного направления тренды развития промышленности, планы, видения, стратегии развития. «Иннопром» уже входит в десятку крупнейших промышленных выставок мира.

Пригласительная компания ведется как с уровня субъекта, с уровня губернатора, так и в ходе наших выездных мероприятий международной повестки. Со стороны Минпромторга идет активное продвижение. И, естественно, работает оператор, потому что оценка его деятельности как раз зависит от состава спикеров деловой программы, от состава участников выставки, качества стендов, образцов представленной продукции, образцов «живой» продукции.

Что немаловажно — у нас рекорд по национальным экспозициям. Если в прошлом году их было восемь, то в этом году — 15. Что такое национальная экспозиция? Это финансирование государством участников, которые представляют свои национальные стенды на «Иннопроме». В большинстве своем это страны Евросоюза. Бизнес в этом плане очень прагматичный, рынки никто терять не хочет.

Что касается партнерства: первая страна-партнер у нас появилась в 2015 году, это КНР. Те страны, которые ранее были стратегическими партнерами выставки, сегодня представлены на национальных экспозициях. Они почувствовали прямой экономический эффект. Наш товарооборот со всеми странами, участвовавшими в «Иннопроме» в качестве партнеров, растет.

— Кто будет страной-партнером в 2020 году?

— Мы предполагаем, что это будет Италия. Конкретика появится, когда будет подписан документ. У нас есть лист ожидания тех стран, которые хотели бы стать партнерами на «Иннопроме». На 2019 год предполагалось, что страной-партнером будет Австрия. Но из-за политических изменений внутри страны они взяли паузу. В листе ожидания была Турция. Она сразу выразила готовность выступить страной-партнером «Иннопрома».

— Стоит ли что-то изменить в работе «Иннопрома»?

— Учитывая то, каким стал «Иннопром» за 10 лет, как он развивался, кардинальные изменения не нужны. Формат устраивает участников. Можно вносить изюминки, улучшать сервисы, вводить новые и развивать их. Нужно учитывать запросы от постоянных и новых участников, корректировать формат в соответствии с их запросами. Заниматься продвижением выставки. Основная задача «Иннопрома» — максимальный эффект для участников. Темы для обсуждений и корректировки есть всегда, но неразрешимых противоречий сегодня нет. По окончании каждой выставки мы получаем обратную связь, учитываем предложения от участников выставки. Уделяем особое внимание вопросам логистики.

— По вашим личным ощущениям, пик развития «Иннопрома» уже пройден?

— Для меня «Иннопром» это вообще был вызов с самого начала и является вызовом каждый год. Планку мы подняли очень высоко, снижать ее не имеем права. Мы должны делать так, чтобы выставка была каждый год интереснее, масштабнее. Чтобы гостям было комфортно, у них возникло желание вернуться сюда вновь. Чтобы они получали для себя положительный эффект от участия в «Иннопроме».

Мое мнение — пика развития еще не было, потому что раньше у нас не было конгресс-центра. Это дает как новые возможности, так и новые вызовы, потому что заполнить десятитысячный павильон можно тогда, когда объединены усилия всех участников нашего долгосрочного соглашения. И они направлены на продвижение выставки, на ее позиционирование как ведущей коммуникационной площадки, на контент. Ведь по всем этим показателям дают оценку и региональным властям в том числе. От того, как мы этот новый вызов преодолеем, будет зависеть получим мы пик развития «Иннопрома» в будущем или нет.

Беседовали Николай Яблонский и Зинаида Орманж