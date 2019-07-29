Покинувшим место ДТП водителям предлагают альтернативы

Депутаты Госдумы предложили смягчить наказание для водителей, которые уехали с места ДТП. Для них могут ввести штраф — 10 тыс. руб. Законопроект внесли члены фракции ЛДПР. Сейчас за оставление места ДТП предусмотрены лишение прав или арест на 15 суток. Эти меры наказания предлагается дополнить штрафом в том случае, если авария не нанесла серьезного ущерба автомобилю и жизни людей.

Правда, кто и как это будет оценивать, пока непонятно, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Большинство привлеченных по статье за покидание места аварии — это не плохие люди, которые, совершив ДТП, не хотели отвечать за его последствия, а люди, которые банально не заметили того, что царапнули у кого-то бампер. При этом наказание совершенно непропорционально нанесенному ущербу. Инициатива давно назрела, но нуждается в довольно серьезном уточнении в части того, что считать незначительным ущербом. Разные повреждения можно устранять разными способами. Трещину на пластиковом бампере можно заварить, локально покрасить, и это будет стоить 2 тыс. руб., можно вообще поменять весь бампер целиком. Нужно четко прописать сами детали транспортных средств, которые не подпадают под лишение прав. Если я где-то на парковке чуть-чуть чиркнул бампер другого автомобиля и уехал, и меня потом нашли, пусть меня накажут штрафом».

“Ъ FM” спросил у одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Андрея Свинцова, как именно будет определяться ущерб, который позволяет отделаться штрафом при покидании места ДТП: «Водитель не замечает, что он задел какую-то машину, у него не было никакого злого умысла ни совершать ДТП, ни уезжать с места преступления. Ущерб действительно незначительный, то есть одна-две детали — царапина. К тому же огромное количество страховых компаний сейчас в каско предусматривают покраску ежегодно двух-трех деталей без справок, все это даже не требует вызова ГАИ. Автомобили, которые развозят продукты питания, очень часто около супермаркетов, сдавая назад, кого-то там зацепили, а потом водителей лишают прав, и они остаются без работы. Как раз для таких мелких ДТПнужно предоставить дополнительную возможность не лишать прав. А штраф будет назначаться судом по результатам изучения комплексного вопроса.

При условии, что ущерб обязательно будет компенсирован: либо страховая выплатит, либо сам виновник ДТП».

Ранее Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания для «пьяных» водителей, по вине которых произошло ДТП. Если в аварии есть пострадавшие или погибшие, то теперь нарушители могут сесть в тюрьму на 15 лет. Аналогичные меры коснутся и тех, кто скрылся с места аварии, в которой погибли люди.

Ольга Сергиенко