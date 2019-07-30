Menu Group доставили на Украину

Menu Group, среди инвесторов которой основатель Delivery Club Левон Оганесян, объявила о приобретении проекта Eda.ua. С учетом проблем бывшего акционера — литовской Foodout Group — стоимость украинского актива вряд ли превысила $2 млн, считают эксперты. Экспансией в сопредельные с Россией страны также заинтересовался сервис «Яндекс.Еда», готовящий выход на рынок Казахстана.

О приобретении сервиса Eda.ua “Ъ” рассказали основатель и CEO Menu Group Ваган Керобян и управляющий партнер SOL Ventures Левон Оганесян. По словам последнего, поглощение Eda.ua юридически уже произошло. «Начался процесс поэтапной интеграции бизнеса Eda.ua в единую экосистему Menu Group, который должен завершиться в ближайшие месяцы»,— уточнил он.

Eda.ua наряду с рядом аналогичных сервисов в Прибалтике и Белоруссии входила в литовскую Foodout Group. В 2017 году СМИ сообщали о привлечении Foodout Group €1 млн от украинской Chernovetsky Investment Group. В конце 2018 года стало известно о закрытии проектов Foodout Group в Эстонии и Литве.

По словам управляющего партнера Chernovetsky Investment Group Владимира Кривко, «в сделке есть компонент свопа». Это не только кэш-сделка, в ней присутствовал обмен акциями, подтвердил Ваган Керобян. По его словам, цена Eda.ua приблизительно соответствовала отраслевым мультипликаторам — от 0,5 до 1,5 годового оборота еды. На рынке Украины Menu Group также запустит сервис Menu.ua, который будет доставлять еду в Киеве и других городах, в перспективе на него будет перенаправляться трафик с Eda.ua, который приобретен, чтобы ускорить выход на рынок, уточнил он.

Menu Group развивает агрегаторы заказа еды в Белоруссии, Грузии и Армении. По словам Вагана Керобяна, компания ранее привлекла $6 млн, половину их которых в 2017 году вложили основатель российского Delivery Club Левон Оганесян и другие инвесторы. В ближайшие два года Menu Group планирует инвестировать в развитие $10 млн, сообщил господин Керобян: «Мы с интересом смотрим на российский рынок тоже. Видим большой потенциал, особенно в небольших городах, так как "Яндекс.Еда" и Delivery Club слишком увлечены Москвой и Питером».

На рынках, где Menu Group уже присутствует, совокупная доля сервисов доставки готовой еды не превышает нескольких процентов от рынка общепита, а основной конкурент у таких проектов — приготовление еды дома, рассуждает гендиректор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов. По данным казахстанских СМИ, «Яндекс.Еда» также задумалась о международной экспансии и ведет переговоры о запуске в Алматы и Нур-Султане. В компании это не комментируют. О планируемом запуске «Яндекс.Еды» в Казахстане уже в августе слышал и Ваган Керобян.

У Delivery Club подобных планов пока нет. «В настоящий момент наш фокус — это российский рынок. В России еще много регионов»,— отметил представитель компании.

Для российских сервисов доставки еды страны СНГ — это маленькие рынки с политическими рисками и национальной спецификой, рассуждает руководитель кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын. «Полагаю, пока нет экономических причин выходить на них. С другой стороны, собранные на одной платформе, они потенциально могут стать привлекательными для крупного игрока. Поэтому ниша, которую последовательно занимает Menu Group, интересна, хотя и рискованна»,— отмечает он. По его мнению, Eda.ua вряд ли была оценена больше чем в $1,5–2 млн с учетом проблем прибалтийской Foodout Group. По оценке собеседника “Ъ” на российском рынке фудтеха, сумма сделки с Eda.ua могла составлять €2,5–5 млн при совокупной стоимости всех заказов этой компании около €5 млн в год.

Владислав Новый