Студент ушел от бабушки в лес

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к 13 годам лишения свободы студента владикавказского автомобильного колледжа 20-летнего Омара Алиева. По версии следствия, прошлым летом, находясь в гостях у своей бабушки в Дагестане, Алиев сбежал от родных в лес, где принял присягу на верность запрещенному в России террористическому «Исламскому государству». Следователи утверждают, что молодой человек в подтверждение приверженности к террористам намеревался застрелить нескольких прихожан Свято-Успенского кафедрального православного собора Махачкалы. На процессе Алиев отказался от признания вины, данного им во время предварительного расследования. Он утверждал, что принял версию силовиков, опасаясь за свою жизнь. Его защита обжалует приговор.

В СКОВС огласили приговор по делу проживавшего в Северной Осетии уроженца Дагестана 20-летнего Омара Алиева. Он обвинялся в хранении и ношении оружия, а также приготовлении к убийству нескольких человек. Гособвинитель ходатайствовал перед судом о назначении Алиеву наказания в виде 19 лет лишения свободы, полагая его вину полностью доказанной. В последнем слове подсудимый просил оправдать его и заявил, что дал признательные показания следователю, не выдержав истязаний оперативников. Защита Алиева обратилась к суду с просьбой оправдать подсудимого и предоставить ему право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование. Суд исследовал обстоятельства дела пять месяцев и пришел к выводу о виновности подсудимого. В качестве наказания ему назначили 13 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, Омар Алиев 18 июля 2018 года, когда ехал на автобусе из Махачкалы во Владикавказ вместе с братом, вышел на заправке и скрылся в неизвестном направлении на черной «Ладе-Приоре».

Родители Алиева получили с его номера сообщение: «Меня не ищите, а то вам же будет хуже». После этого они обратились в полицию Кировского района Махачкалы с заявлением о розыске пропавшего сына.

Алиев принял присягу на верность террористической организации «Исламское государство» в лесу рядом с поселком Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. Клятву он записал на свой мобильный телефон, а торжественное обещание юноша намеревался подтвердить, убив нескольких иноверцев. С этой целью он приходил к махачкалинскому Свято-Успенскому кафедральному собору, изучал его и фотографировал, рассматривая варианты для своего отхода после покушения. С собой Алиев носил нож и самодельный боевой пистолет с пятью патронами, который, как утверждают следователи, он нашел в Беслане зимой 2017 года. Алиева по поступившей ориентировке задержали 20 июля 2018 года, когда он подходил к храму.

По утверждению адвоката Алиева Сослана Амбалова, его подзащитного задержали раньше заявленной официальной версии и применили к нему незаконные методы воздействия.

Защитник считает, что уголовное дело основывается только на признательных показаниях Алиева, который оговорил себя, опасаясь за свою жизнь.

«Происхождение пистолета ни следователями, ни гособвинителем не объяснено, а проверка пассажиров рейсового автобуса, следовавшего 13 июля из Владикавказа в Махачкалу, среди которых был Омар Алиев, не выявила у него оружия. Присягу, которую он якобы давал в лесу, записать самостоятельно на телефон Алиев бы не смог: ему явно кто-то помогал»,— полагает господин Амбалов. По его мнению, преступления, которые приписываются Алиеву, являются инсценировкой. «Вина моего подзащитного состоит в том, что он оставлял резкие комментарии в социальных сетях относительно девушек легкого поведения в Саудовской Аравии.Также он возмущался погибшими женщинами и детьми в Сирии, а в Telegram он познакомился с неким Ахмедом, с которым и поехал на встречу, когда покинул рейсовый автобус, возвращаясь из гостей у бабушки»,— говорил адвокат. Он утверждает, что приговор будет обжалован как «необоснованный и незаконный».

Оле Горяев, Ростов-на-Дону