Просто огонь

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га. Наиболее сложная обстановка в Красноярском крае и Иркутской области, где бушуют в общей сложности более 230 пожаров. Власти уверяют, что угрозы населенным пунктам нет, а Рослесхоз не фиксирует кризисной ситуации с лесными пожарами. Между тем петиция на change.org за введение ЧС в Сибири из-за дыма, накрывшего города России, собрала более 340 тыс. подписей. В «Гринписе» считают, что региональные власти уже не в состоянии полностью справиться с пожарами.

По данным Сибирского окружного информационного центра, с 22 по 27 июля площадь горящего леса в Сибирском федеральном округе выросла более чем на 60%, до 1,5 млн га, а уже к 29 июля она превысила 1,6 млн га. В Сибири действуют 232 очага лесных пожаров. Сложная обстановка в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров). В Республике Саха (Якутия) огнем охвачено более 1,1 млн га. Причиной пожаров стали сухие грозы, отсутствие осадков и высокие температуры воздуха.

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, уверяют власти: угрозы населенным пунктам нет, превышение ПДК по оксиду углерода на территории округа не зарегистрировано, за исключением Киренска в Иркутской области. На территории Красноярского края из-за сложной пожароопасной обстановки в лесах введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен, также режим ЧС введен в Иркутской области, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия). По словам врио руководителя Рослесхоза Михаила Клинова, говорить о кризисной ситуации пока не приходится. «У обывателя может сложиться впечатление, что в России сгорели все леса. На самом деле по РФ цифры по лесным пожарам выше, чем в прошлом году, что касается площади, то практически она в два раза ниже, чем были показатели на ту же дату в 2018 году. Кризиса с пожарной ситуацией в России сегодня точно нет. Это касается и Сибирского федерального округа, и Красноярского края. В Красноярском крае площадь пожаров — около 980 тыс. га»,— сказал он журналистам. Он также отметил, что большая часть пожаров действует в труднодоступных местах.

По данным минлесхоза Красноярского края, основная часть пожаров в крае зафиксирована в Эвенкии, на территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов: «Таких лесных пожаров в крае действует на площади 978 тыс. га, три из них комиссия по ЧС обязала тушить». Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал ситуацию «достаточно сложной, но не критичной». «Зона контроля — труднодоступная, горимая территория, где пожары происходят ежегодно не только у нас, но и во всем мире. Время подлета там, представьте себе, 2–3 часа. И Б200 везет 10 т воды, это не решает никаких проблем. И это огромные затраты»,— сказал он журналистам, отметив, что когда речь идет о пожарах на труднодоступных территориях, то главное — не допустить подхода огня к населенным пунктам и минимизировать отрицательное воздействие задымления на другие территории. «Мы четко контролировали состояние атмосферного воздуха»,— сказал он.

Между тем в интернете набирают голоса петиции с требованием к властям ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров. Под петицией, созданной на прошлой неделе на change.org жительницей Томска Ольгой Козулиной, уже поставили подписи более 340 тыс. человек. «Гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края — в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае!»— говорится в тексте петиции.

Под обращением российского отделения «Гринписа» к Госсовету РФ за несколько дней свои подписи поставили более 106 тыс. человек. Международная экологическая организация требует от властей принять срочные меры для борьбы с пожарами в Сибири: «Смог от лесных пожаров накрыл огромную территорию Сибири и Дальнего Востока. Региональные власти утверждают, что ситуация с пожарами под контролем, однако очевидно, что они уже не в состоянии полностью справиться с пожарами»,— считают в «Гринписе». По данным организации, площадь, пройденная лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, уже превысила 11 млн га.

Ситуация этого года отличается от предыдущих лет: она затронула множество людей, говорит руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринписа» Григорий Куксин: «Не нужно говорить, что пожары далеко, а дым от них безвредный. Нужно выделять дополнительные силы — технику и деньги, чтобы хотя бы не появлялись новые пожары. Сейчас примерно на 3 млн га в Сибири и на Дальнем Востоке, охваченных пожаром, с огнем борется около 3 тыс. человек. Мы ничего не можем сделать с задымлением — куда ветер дует, туда дым и идет. Необходимо обеспечить защиту людей в задымленных городах — ввести режим "черного неба", сокращать выбросы и т.д.»,— сказал он “Ъ”. «Гринпис» требует от Госсовета изменить порядок выделения зон контроля, чтобы нельзя было отказываться от тушения пожаров, не угрожающих населенным пунктам. «Жители в регионах слышат заявления властей, что ситуация нормальная, эти пожары тушить экономически нецелесообразно. Однако, когда они понимают, что их здоровье, их жизни укладываются в понятия "экономически нецелесообразно", это вызывает массовое возмущение и чувство несправедливости»,— уверен он.

Масштабные лесные пожары оказывают влияние на изменение климатических условий на планете, утверждает господин Куксин. «Прежде всего это выбросы углекислого газа, продуктов горения. Еще один фактор — "черный углерод" — частицы сажи, которые сейчас сносит на север, выпадают на льдах Арктики, что ускоряет их таяние. Кроме того, пожары происходят сейчас в основном в зонах вечной мерзлоты, и поверхность, пройденная огнем, нагревается от солнца, что ускоряет таяние мерзлоты и выделение метана. Эти факторы создают условия для изменения климата»,— напомнил представитель «Гринписа».

Оксана Павлова