Выборгская топливная компания завершает продажу активов

Оператор закрывшейся сети автозаправок «Выборгская топливная компания» завершат продажу активов. Заправочные станции ранее единым пакетом за 1,2 млрд рублей продать не удалось. Как сообщает «Фонтанка.ру», АЗС поселке Огоньки Выборгского района купила «Татнефть». Заправки в Светогорске перешли к ООО «Газинвестгрупп».

У «ВТК» пока остаются еще три АЗС — в Торфяновке, Приморске и Выборге. На них работает компания - арендатор.

Напомним, в 2018 году ООО «Выборгская топливная компания» выставила на продажу сеть автозаправочных станций, расположенных в районе пунктов таможенного пропуска Торфяновка, Светогорск и Брусничное и АЗС в Выборге, Каменногорске, Приморске и Огоньках. Лоты оценивались в суммы от 20 млн до 350 млн рублей. В Выборгской топливной компании продажу заправок объясняли ситуацией в отрасли, которая вызвана бензиновым кризисом.