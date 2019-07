Ученые подтвердили версию, что источником выброса рутения в 2017 году был «Маяк»

Почти 70 ученых из 32 стран подтвердили предположение о том, что источником выброса радиоактивного рутения-106 в 2017 году стал Южный Урал. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сообщает «N + 1».

Повышенное содержание радиоизотопа рутения было обнаружено европейскими лабораториями в конце сентября 2017 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», французские ученые и «Гринпис России» пришли к выводу, что источником возможного выброса может быть ПО «Маяк» (входит в госкорпорацию «Росатом», расположено в ЗАТО Озерск, Челябинская область). Предприятие и госкорпорация категорически отрицали связь с выбросом рутения, несмотря на его экстремально высокое загрязнение окружающей среды в ряде населенных пунктов рядом с Озерском, выявленное Росгидрометом.

Сотрудники 48 научных организаций, работающих в области ядерной физики, метеорологии и контроля состояния окружающей среды, а также радиохимии обобщили и проанализировали все имеющиеся данные о выбросе, а также провели ряд радиохимических экспериментов с изотопами рутения и пришли к выводам, которые подтверждают первоначальные предположения о связи выброса с «Маяком», говорится в новой статье. Последовательность фиксации присутствия радионуклидов в воздухе европейскими лабораториями позволила ученым определить направление движения выброса и его продолжительность. Так, модель циркуляции атмосферы показала, что воздушные массы, прибывшие к румынскому городу Зимнича 30 сентября, до этого пересекли Украину и Россию, где прошли близко от местоположения предприятия «Маяк». Предположительно выброс на предприятии мог произойти в период с 18:00 (UTC+0) 25 сентября до полудня 26 сентября. По мнению ученых, наиболее вероятной является гипотеза о том, что выброс рутения мог быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино». В пользу этой версии свидетельствует относительно небольшой возраст рутения (обычно отработанное ядерное топливо выдерживают в специальных бассейнах не менее восьми лет).

«В любом случае, необычно „юный“ возраст изотопов рутений-103 и рутений-106 — около двух лет после того, как они закончили работать в реакторе, — согласуется с гипотезой о выбросе рутения-106 во время производства источника нейтрино на базе церия-144. Тот факт, что заказ на производство источника церия-144 был аннулирован „Маяком“ вскоре после выброса рутения, привлек внимание сообщества и породил предположения о возможной связи этих событий. Никакие данные, полученные и проанализированные нами в ходе этого исследования, не отвергают и не опровергают гипотезу о связи между эпизодом обнаружения радиоактивного рутения и производством источника на базе церия-144», — цитирует статью «N + 1».

В декабре 2017 года «Маяк» заявил, что не может произвести цериевый источник нейтрино с необходимыми параметрами, после чего проект SOX-Borexino был официально прекращен.