Министром транспорта Кировской области назначен Николай Соколов

Губернатор Кировской области Игорь Васильев назначил министром транспорта региона Николая Соколова, сообщили в областном правительстве. В этой должности господин Соколов сменил ушедшего в отставку в июне прежнего главу министерства Михаила Поршнева.

Николай Соколов родился в 1981 году в Перми, окончил Кировский государственный колледж строительства, экономики и права и Вятскую государственную сельхозакадемию по специальности «Финансы и кредит».

С 2008 года Николай Соколов работал в транспортной сфере Кировской области, возглавлял дорожное управление «Вятские автомобильные дороги» в Слободском.

Владимир Зубарев