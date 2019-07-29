Мэрия Уфы создает единого муниципального оператора детского питания

Администрация Уфы объявила о слиянии трех муниципальных структур, специализирующихся на организации детского и школьного питания. МУП «Центр школьного и детского питания» и «Комбинат школьного и детского питания "Спектр"» будут присоединены к муниципальному автономному учреждению «Центр детского и диетического питания Уфы».

Городские власти объясняют реформу стремлением усовершенствовать и улучшить организацию питания школьников. Постановление об объединении операторов вышло 9 июля, следует из данных kartoteka.ru. На сайте мэрии оно не публиковалось.

МАУ «Центр детского и диетического питания Уфы» было образовано в августе 2010 года. Финансовой отчетности с 2011 года учреждение не публикует. В 2011-2012 годах оно заключило госконтракты на организацию детского питания в размере 77 млн руб., пик таких контрактов пришелся на 2014 год, когда их объем превысил 137 млн руб. Затем портфель госзаказов учреждения начал стремительно падать: в 2015 году — до 108 млн руб., в 2016-2017 годах — до 42 млн и 30 млн соответственно, в 2018 он сократился до 5 млн руб.

МУП «Центр школьного и детского питания Уфы», образованное в 2009 году, также в последние годы растеряло госзаказы. В первые годы существования предприятие наращивало их портфель. Пиковым стал 2014 год, когда объем госконтрактов составил 417,6 млн руб. С 2015 года началось падение — с 70 млн до 4,8 млн руб. в 2017 году. Выручка в 2017 году, по данным Kartoteka.ru, составила 557,19 млн руб., чистая прибыль — 886 тыс. руб.

МУП «Комбинат школьного и детского питания "Спектр" Уфы», образованное в 2010 году, в 2011-2014 годах имело годовой портфель госконтрактов в размере от 151 млн до 250 млн руб. В 2015-2016 годах он сократился до 3,5 — 3,9 млн руб. Выручка в 2017 году составила 296,54 млн руб., чистый убыток — 10,9 млн руб.

Майя Иванова, Ирина Самойлова