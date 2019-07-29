В Сочи перед судом предстанут четверо лжезастройщиков

Хостинский районный суд Сочи начал слушание уголовного дела в отношении группы застройщиков, обвиняемых в мошенническом присвоении средств покупателей жилья на 60 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники продавали квартиры в самовольно возводимых домах в городе-курорте Сочи.

Первое слушание по уголовному делу назначено на 5 августа, подсудимыми являются Роман Авдиенко, Олег Гордейчук, Олег Косов и Оксана Сидоревич, всем им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает сайт суда. По информации социальных сетей, основные обвинения предъявлены Олегу Косову, застройщику жилых комплексов «Хоста-Сити», «Green Хоста» и «Король Георг».

По данным МВД, обвиняемые привлекли денежные средства более 60 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в городе Сочи. Злоумышленники возводили здания в садовых товариществах без разрешительных документов, в отсутствие инфраструктуры, суд признал их самовольно возведенными и подлежащими сносу.

Двое подсудимых, в том числе Олег Косов, находятся в СИЗО, остальные — под домашним арестом. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест.

Анна Перова, Краснодар