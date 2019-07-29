В Сочи после аварии сотрудник ГИБДД увел пенсионера МВД от ответственности

Прокуратура Сочи выявила факт необоснованного увода от ответственности водителя, причинившего в результате ДТП вред здоровью мотоциклисту. Авария произошла на федеральной автодороге в Лазаревском районе в феврале 2019 года. Автомобиль «Нива» столкнулся с мотоциклом, в результате чего мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщили в надзорном ведомстве, оформлявший ДТП сотрудник Госавтоинспекции воспользовался неудовлетворительным состоянием мотоциклиста и заставил его подписать признание, что травмы он получил по собственной невнимательности. Более того, водителя мотоцикла привлекли к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ч. 1 ст. 12.15). Постановление было вынесено в отсутствие мотоциклиста, а сотрудник ГИБДД самостоятельно расписался в документе. В последующем незаконное решение в отношении водителя мотоцикла было отменено судом, а в отношении сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Уточняется, что административный материал в отношении реального виновника ДТП в настоящее время рассматривается судом. Права пострадавшего водителя мотоцикла восстановлены. Как стало известно “Ъ-Кубань”, водитель «Нивы» является пенсиионером МВД.

Василий Хитрых