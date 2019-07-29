В Сочи застройщиков будут судить за присвоение 60 млн. рублей

В Хостинский суд Сочи поступило уголовное дело в отношении четверых предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве со средствами покупателей жилья, сообщила пресс-служба МВД России. Злоумышленники продавали квартиры в самовольно возводимых домах в городе-курорте и обманули более 60 человек.

Первое заседание в Хостинском суде назначено на 5 августа, по данным сайта суда, подсудимыми являются Роман Авдиенко, Олег Гордейчук, Олег Косов и Оксана Сидоревич, всем им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По информации ресурсов в социальных сетях, специализирующихся на строительной тематике, основные обвинения предъявлены Олегу Косову, застройщику жилых комплексов «Хоста-Сити», «Green Хоста» и «Король Георг». Господин Косов объявлялся в розыск и был арестован летом прошлого года.

По данным МВД, обвиняемые привлекли денежные средства жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в городе Сочи. Злоумышленники возводили здания в садовых товариществах без разрешительных документов, в отсутствие инфраструктуры, суд признал их самовольно возведенными и подлежащими сносу. Ущерб от действий подсудимых превысил 60 млн руб.

Двое подсудимых, в том числе Олег Косов, находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом. В целях обеспечения выплат потерпевшим имущество подсудимых арестовано.

Анна Перова, Краснодар